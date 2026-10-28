Trasplante renal infantil en Panamá: seis niños esperan un riñón en la Ciudad de la Salud

Seis niños esperan un riñón en la Ciudad de la Salud

Seis niños esperan un trasplante de riñón en Panamá , mientras que entre 15 y 25 pacientes pediátricos con algún grado de afectación renal son evaluados en consulta externa para determinar su condición, evolución y posible incorporación a un programa de reemplazo renal o tratamiento, según las necesidades de cada caso.

El doctor Ramiro García Barrios , jefe de Nefrología Pediátrica, explicó que, en los trasplantes renales infantiles con donantes vivos relacionados, los principales candidatos suelen ser el padre o la madre del paciente.

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¿Quiénes pueden donar un riñón a un niño en Panamá?

El especialista destacó que el trasplante renal pediátrico requiere una evaluación médica rigurosa para garantizar la compatibilidad entre el donante y el receptor, así como la seguridad del procedimiento.

En Panamá entre 15 y 25 niños con algún grado de afectación renal son evaluados en la consulta externa para determinar su condición, evolución y eventual incorporación a un programa de reemplazo renal o tratamiento, según las necesidades de cada paciente.



Para los pacientes… pic.twitter.com/EJIrgMFlWR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Cuando existe la posibilidad de realizar un trasplante con un donante vivo relacionado, los padres son evaluados como primeros candidatos. Posteriormente, pueden considerarse otros familiares, como hermanos, tíos o abuelos, siempre que cumplan con los criterios médicos establecidos.

Ciudad de la Salud realiza trasplantes renales pediátricos

Actualmente, la Ciudad de la Salud es el único centro institucional certificado en Panamá para realizar trasplantes renales, según la información proporcionada.

El complejo hospitalario también cuenta con certificaciones para trasplantes hepáticos y de células hematopoyéticas, lo que permite concentrar servicios especializados para la atención de pacientes pediátricos de alta complejidad.

Desde el inicio de esta etapa de trasplantes pediátricos, el equipo médico ha realizado procedimientos tanto con donantes vivos como con órganos provenientes de personas fallecidas.

Seis niños continúan a la espera de un trasplante renal

Pese a los avances en la atención especializada, seis pacientes pediátricos permanecen a la espera de un riñón.

La situación pone de relieve la importancia de la donación de órganos y de la solidaridad de las familias, especialmente cuando se trata de niños cuya condición de salud requiere un trasplante.

Para estos pacientes, recibir un riñón representa una oportunidad de mejorar su calidad de vida y continuar su desarrollo bajo seguimiento médico especializado.