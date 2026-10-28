Caso PH Breeze en Costa del Este: declaran culpables a constructora e ingeniera por muerte de tres personas

Una empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables del delito de homicidio culposo por el accidente ocurrido en el PH Breeze, en Costa del Este , donde tres personas murieron y una joven resultó herida tras la caída de un vehículo desde el estacionamiento del edificio en marzo de 2018.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la decisión se produjo tras un juicio oral que culminó el martes 27 de octubre de 2026, en el que participó la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana del Ministerio Público.

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¿Qué ocurrió en el PH Breeze de Costa del Este en 2018?

El hecho se registró el 28 de marzo de 2018, aproximadamente a las 5:00 p.m., cuando un vehículo Mini Cooper rojo se precipitó desde el nivel 4000 del área de estacionamientos del PH Breeze, ubicado en Costa del Este, corregimiento de Juan Díaz.

#Culpable | Una empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables por homicidio culposo, tras un hecho ocurrido en 2018 en el PH Breeze, Costa del Este, donde tres personas perdieron la vida y una joven resultó lesionada. https://t.co/BCFkvCFLEH pic.twitter.com/4uTWXANY6c — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 28, 2026

El automóvil cayó sobre la vía pública, provocando la muerte de tres personas y dejando lesionada a una joven.

¿Por qué fueron declaradas culpables la constructora y la ingeniera?

Según las investigaciones del Ministerio Público, la empresa constructora incumplió disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP-2004) durante la construcción del edificio, desarrollada entre 2008 y 2011.

La Fiscalía sostuvo que tanto la empresa como la ingeniera residente incurrieron en una inobservancia del deber de cuidado al participar en la construcción de una estructura que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente para ese período.

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Estas irregularidades fueron determinantes para establecer la responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en cumplimiento de la Constitución y la ley.