Sabrina Murillo, sobreviviente del accidente del PH Breeze: "Finalmente nuestras voces fueron escuchadas"

Sabrina Murillo, sobreviviente del accidente del PH Breeze en Costa del Este , expresó su emoción tras conocerse el fallo judicial que declaró culpables a una empresa constructora y a una ingeniera residente por el delito de homicidio culposo, relacionado con la tragedia ocurrida el 28 de marzo de 2018, que dejó tres personas fallecidas.

A través de un mensaje, Murillo compartió sus sentimientos después de más de ocho años de dolor y de lucha por obtener justicia.

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“Hoy tengo el corazón lleno de emociones difíciles de explicar”, expresó.

Sabrina Murillo reacciona al fallo por la tragedia del PH Breeze

“Después de más de 8 años de dolor, de aprender a vivir con tantas ausencias y de seguir luchando, hoy siento que finalmente nuestras voces fueron escuchadas”, manifestó la sobreviviente. “Después de más de 8 años de dolor, de aprender a vivir con tantas ausencias y de seguir luchando, hoy siento que finalmente nuestras voces fueron escuchadas”, manifestó la sobreviviente.

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Murillo reconoció que ninguna decisión judicial podrá devolverle lo que perdió durante la tragedia, aunque aseguró que el fallo representa un momento de alivio.

“Nada me devolverá lo que perdí. Pero hoy siento un poquito de paz en medio de tanto dolor”, señaló. “Nada me devolverá lo que perdí. Pero hoy siento un poquito de paz en medio de tanto dolor”, señaló.

Sobreviviente del PH Breeze asegura que la lucha continúa

La sobreviviente también hizo un llamado a compartir su historia para evitar que otras familias enfrenten una situación similar.

“Sé que esta lucha aún no termina, y les pido de corazón que me ayuden a compartir nuestra historia para que ninguna otra familia tenga que vivir lo que vivimos nosotros”, expresó. “Sé que esta lucha aún no termina, y les pido de corazón que me ayuden a compartir nuestra historia para que ninguna otra familia tenga que vivir lo que vivimos nosotros”, expresó.

El pronunciamiento se produce luego de que, el martes 27 de octubre de 2026, culminara el juicio oral en el que una empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables de homicidio culposo.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la construcción del PH Breeze se incumplieron disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP-2004), relacionadas con los requisitos mínimos de seguridad de la edificación.