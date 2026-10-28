Lotería Nacional anuncia cambios en las fechas de los sorteos de noviembre y diciembre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó sobre ajustes en el calendario de algunos de sus próximos sorteos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.
Los cambios responden a la programación de las festividades patrias y de fin de año, por lo que se recomienda a los compradores verificar las nuevas fechas antes de adquirir sus billetes y chances.
¿Cuáles son las nuevas fechas de los sorteos de la Lotería?
De acuerdo con la información suministrada, estos son los cambios anunciados:
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Miercolito: el sorteo previsto para el miércoles 4 de noviembre se trasladaría al jueves 5 de noviembre de 2026.
Gordito del Zodiaco: el sorteo programado para el viernes 27 de noviembre se realizaría el viernes 13 de noviembre de 2026.
Gordito del Zodiaco: el sorteo previsto para el 25 de noviembre se trasladaría al viernes 4 de diciembre de 2026.
Dominical: el sorteo del domingo 20 de diciembre se adelantaría al domingo 13 de diciembre de 2026.
Extraordinaria: el sorteo previsto para el domingo 13 de diciembre se realizaría el sábado 19 de diciembre de 2026.
Lotería Nacional recomienda consultar sus canales oficiales
La entidad exhortó a los compradores a mantenerse atentos a sus páginas y canales oficiales para conocer las actualizaciones del calendario y confirmar las fechas de cada sorteo.
Los ajustes en la programación de la Lotería Nacional hacen necesario que los compradores revisen las fechas actualizadas para evitar confusiones. Antes de publicar o participar en los sorteos, es importante confirmar el calendario definitivo divulgado por la institución.