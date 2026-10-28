Lotería Nacional anuncia cambios en las fechas de los sorteos de noviembre y diciembre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó sobre ajustes en el calendario de algunos de sus próximos sorteos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.

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Los cambios responden a la programación de las festividades patrias y de fin de año, por lo que se recomienda a los compradores verificar las nuevas fechas antes de adquirir sus billetes y chances.

¿Cuáles son las nuevas fechas de los sorteos de la Lotería?

De acuerdo con la información suministrada, estos son los cambios anunciados:

Miercolito: el sorteo previsto para el miércoles 4 de noviembre se trasladaría al jueves 5 de noviembre de 2026.

Gordito del Zodiaco: el sorteo programado para el viernes 27 de noviembre se realizaría el viernes 13 de noviembre de 2026.

Gordito del Zodiaco: el sorteo previsto para el 25 de noviembre se trasladaría al viernes 4 de diciembre de 2026.

Dominical: el sorteo del domingo 20 de diciembre se adelantaría al domingo 13 de diciembre de 2026.

Extraordinaria: el sorteo previsto para el domingo 13 de diciembre se realizaría el sábado 19 de diciembre de 2026.

La Lotería Nacional de Beneficencia informa que ajustó las fechas de algunos sorteos de noviembre y diciembre para favorecer las ventas durante las quincenas, el décimo tercer mes y los ahorros navideños.



Invitamos a billeteros y al público a tomar nota de las nuevas fechas. pic.twitter.com/Jl3jD0vQXd — Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) October 25, 2026

Lotería Nacional recomienda consultar sus canales oficiales

La entidad exhortó a los compradores a mantenerse atentos a sus páginas y canales oficiales para conocer las actualizaciones del calendario y confirmar las fechas de cada sorteo.

Los ajustes en la programación de la Lotería Nacional hacen necesario que los compradores revisen las fechas actualizadas para evitar confusiones. Antes de publicar o participar en los sorteos, es importante confirmar el calendario definitivo divulgado por la institución.