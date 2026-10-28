Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2026 - 13:13

Desfile del 3 de noviembre de 2026: lista bandas por orden y recorrido de la Ruta 1 en Casco Antiguo

Conoce las escuelas y bandas previstas para la Ruta 1 del desfile del 3 de noviembre, el recorrido por Casco Antiguo y las recomendaciones de movilidad.

Desfile del 3 de noviembre de 2026

Desfile del 3 de noviembre de 2026

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El desfile del 3 de noviembre de 2026 en Panamá se realizará en la Ruta 1 del Casco Antiguo, desde la Plaza Simón Bolívar hasta la calle 26 de la avenida Balboa. El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó este recorrido para las celebraciones patrias, en las que participarán delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos de seguridad.

MEDUCA: Recorrido, horario y orden de las delegaciones

Según el programa proporcionado, el desfile comenzará a las 9:00 a.m., en la calle 3.ª, junto a la Plaza Simón Bolívar. El recorrido continuará por la avenida Eloy Alfaro, la avenida Pablo Arosemena, el sector del Mercado de Mariscos y la Cinta Costera 1, hasta la calle 26 Este. El listado recibido establece el siguiente orden de participación:

Encabezado del desfile: Motores de la Fuerza Pública; abanderado Ricardo Gago Salineros; Banda Republicana; Escuela Vocacional Especial; Asociación de Muchachas Guías de Panamá; Cruz Roja Panameña.

Delegaciones estudiantiles, en el orden suministrado:

  • Instituto Nacional

  • Colegio La Salle

  • Instituto Técnico Don Bosco

  • Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía

  • Colegio San Vicente de Paúl

  • Colegio St. Mary School

  • Escuela Panamá

  • Colegio Las Esclavas

  • Colegio Javier

  • Colegio Richard Neumann

  • Instituto José Dolores Moscote

  • Instituto Episcopal de Panamá

  • Instituto Episcopal San Cristóbal

  • Colegio Claret - Panamá

  • Instituto Comercial Panamá

  • Instituto Profesional y Técnico de Comercio

  • Instituto Santa María La Antigua

  • Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat-Sen

  • Oxford International School

  • Colegio Cristiano El Buen Pastor

  • Lincoln Academy

  • Instituto Profesional y Técnico Don Bosco

  • Balboa Academy

  • Crossroads Christian Academy

  • Eliel Bilingual Institute

  • Instituto Bern Bautista Bilingüe

  • Panama Christian Academy

  • Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China

  • Centro Educativo Marie Poussepin

  • Centro Básico General Presidente Valdés

  • Colegio Bilingüe de Cerro Viento

  • Centro Bilingüe de Vista Alegre

Estamentos de seguridad: Delegaciones del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de la Presidencia.

Tema de interés: Desfiles del 3 y 4 de noviembre: cierres de vías y desvíos de tránsito en Ciudad de Panamá

Bandas independientes, en el orden suministrado: Vieja Metrópolis (Costa Rica); Panamá para Cristo; Concordia; Juan Demóstenes Arosemena; Elimelec; Veteranos de Panamá; Adolfo Gutiérrez; San Cristóbal; Búho de Oro.

Cierres viales y recomendaciones de movilidad

La logística compartida contempla restricciones de circulación en los accesos al Casco Antiguo, la avenida Eloy Alfaro y tramos de la Cinta Costera 1. Como alternativas de desplazamiento se mencionan Vía España, avenida de los Mártires, Vía Transístmica y Corredor Sur. Los asistentes también pueden considerar la Línea 1 del Metro de Panamá, con llegada a la estación 5 de Mayo. Los cierres específicos, servicios especiales de MiBus y horarios de acceso deben confirmarse con las autoridades de tránsito antes de la jornada.

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