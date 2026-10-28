Desfile del 3 de noviembre de 2026: lista bandas por orden y recorrido de la Ruta 1 en Casco Antiguo

El desfile del 3 de noviembre de 2026 en Panamá se realizará en la Ruta 1 del Casco Antiguo, desde la Plaza Simón Bolívar hasta la calle 26 de la avenida Balboa. El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó este recorrido para las celebraciones patrias, en las que participarán delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos de seguridad.
MEDUCA: Recorrido, horario y orden de las delegaciones
Según el programa proporcionado, el desfile comenzará a las 9:00 a.m., en la calle 3.ª, junto a la Plaza Simón Bolívar. El recorrido continuará por la avenida Eloy Alfaro, la avenida Pablo Arosemena, el sector del Mercado de Mariscos y la Cinta Costera 1, hasta la calle 26 Este. El listado recibido establece el siguiente orden de participación:
Encabezado del desfile: Motores de la Fuerza Pública; abanderado Ricardo Gago Salineros; Banda Republicana; Escuela Vocacional Especial; Asociación de Muchachas Guías de Panamá; Cruz Roja Panameña.
Delegaciones estudiantiles, en el orden suministrado:
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Instituto Nacional
Colegio La Salle
Instituto Técnico Don Bosco
Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía
Colegio San Vicente de Paúl
Colegio St. Mary School
Escuela Panamá
Colegio Las Esclavas
Colegio Javier
Colegio Richard Neumann
Instituto José Dolores Moscote
Instituto Episcopal de Panamá
Instituto Episcopal San Cristóbal
Colegio Claret - Panamá
Instituto Comercial Panamá
Instituto Profesional y Técnico de Comercio
Instituto Santa María La Antigua
Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat-Sen
Oxford International School
Colegio Cristiano El Buen Pastor
Lincoln Academy
Instituto Profesional y Técnico Don Bosco
Balboa Academy
Crossroads Christian Academy
Eliel Bilingual Institute
Instituto Bern Bautista Bilingüe
Panama Christian Academy
Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China
Centro Educativo Marie Poussepin
Centro Básico General Presidente Valdés
Colegio Bilingüe de Cerro Viento
Centro Bilingüe de Vista Alegre
Estamentos de seguridad: Delegaciones del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de la Presidencia.
Tema de interés: Desfiles del 3 y 4 de noviembre: cierres de vías y desvíos de tránsito en Ciudad de Panamá
Bandas independientes, en el orden suministrado: Vieja Metrópolis (Costa Rica); Panamá para Cristo; Concordia; Juan Demóstenes Arosemena; Elimelec; Veteranos de Panamá; Adolfo Gutiérrez; San Cristóbal; Búho de Oro.
Cierres viales y recomendaciones de movilidad
La logística compartida contempla restricciones de circulación en los accesos al Casco Antiguo, la avenida Eloy Alfaro y tramos de la Cinta Costera 1. Como alternativas de desplazamiento se mencionan Vía España, avenida de los Mártires, Vía Transístmica y Corredor Sur. Los asistentes también pueden considerar la Línea 1 del Metro de Panamá, con llegada a la estación 5 de Mayo. Los cierres específicos, servicios especiales de MiBus y horarios de acceso deben confirmarse con las autoridades de tránsito antes de la jornada.