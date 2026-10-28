Desfile del 3 de noviembre de 2026: lista bandas por orden y recorrido de la Ruta 1 en Casco Antiguo

El desfile del 3 de noviembre de 2026 en Panamá se realizará en la Ruta 1 del Casco Antiguo, desde la Plaza Simón Bolívar hasta la calle 26 de la avenida Balboa. El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó este recorrido para las celebraciones patrias, en las que participarán delegaciones estudiantiles, bandas independientes y estamentos de seguridad.

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MEDUCA: Recorrido, horario y orden de las delegaciones

Según el programa proporcionado, el desfile comenzará a las 9:00 a.m., en la calle 3.ª, junto a la Plaza Simón Bolívar. El recorrido continuará por la avenida Eloy Alfaro, la avenida Pablo Arosemena, el sector del Mercado de Mariscos y la Cinta Costera 1, hasta la calle 26 Este. El listado recibido establece el siguiente orden de participación:

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Encabezado del desfile: Motores de la Fuerza Pública; abanderado Ricardo Gago Salineros; Banda Republicana; Escuela Vocacional Especial; Asociación de Muchachas Guías de Panamá; Cruz Roja Panameña.

Delegaciones estudiantiles, en el orden suministrado:

Instituto Nacional

Colegio La Salle

Instituto Técnico Don Bosco

Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía

Colegio San Vicente de Paúl

Colegio St. Mary School

Escuela Panamá

Colegio Las Esclavas

Colegio Javier

Colegio Richard Neumann

Instituto José Dolores Moscote

Instituto Episcopal de Panamá

Instituto Episcopal San Cristóbal

Colegio Claret - Panamá

Instituto Comercial Panamá

Instituto Profesional y Técnico de Comercio

Instituto Santa María La Antigua

Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sun Yat-Sen

Oxford International School

Colegio Cristiano El Buen Pastor

Lincoln Academy

Instituto Profesional y Técnico Don Bosco

Balboa Academy

Crossroads Christian Academy

Eliel Bilingual Institute

Instituto Bern Bautista Bilingüe

Panama Christian Academy

Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China

Centro Educativo Marie Poussepin

Centro Básico General Presidente Valdés

Colegio Bilingüe de Cerro Viento

Centro Bilingüe de Vista Alegre

Estamentos de seguridad: Delegaciones del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de la Presidencia.

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Bandas independientes, en el orden suministrado: Vieja Metrópolis (Costa Rica); Panamá para Cristo; Concordia; Juan Demóstenes Arosemena; Elimelec; Veteranos de Panamá; Adolfo Gutiérrez; San Cristóbal; Búho de Oro.

Cierres viales y recomendaciones de movilidad

La logística compartida contempla restricciones de circulación en los accesos al Casco Antiguo, la avenida Eloy Alfaro y tramos de la Cinta Costera 1. Como alternativas de desplazamiento se mencionan Vía España, avenida de los Mártires, Vía Transístmica y Corredor Sur. Los asistentes también pueden considerar la Línea 1 del Metro de Panamá, con llegada a la estación 5 de Mayo. Los cierres específicos, servicios especiales de MiBus y horarios de acceso deben confirmarse con las autoridades de tránsito antes de la jornada.