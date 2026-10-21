Juan Díaz suspende el Desfile de Carretas del 10 de noviembre por solidaridad con afectados del terremoto

El tradicional Desfile de Carretas de Juan Díaz , programado para el martes 10 de noviembre de 2026, fue suspendido como muestra de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá. La decisión fue confirmada por el representante del corregimiento, David Bernal.

¿Por qué se suspendió el Desfile de Carretas de Juan Díaz?

Bernal explicó que la iniciativa de suspender el tradicional desfile surgió de la Asociación de Santeños, en consideración a las afectaciones que dejó el terremoto en distintas comunidades del país.

El representante también informó que se enviará ayuda a las familias damnificadas por el movimiento sísmico.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, confirmó que el tradicional desfile del 10 de noviembre en este corregimiento será suspendido.



Indicó que la medida fue iniciativa de la Asociación de Santeños y agregó que enviarán ayuda a las familias afectadas por el terremoto del… pic.twitter.com/7S2DO7iwO1 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

La suspensión del Desfile de Carretas modifica una de las actividades tradicionales que se realizan en Juan Díaz durante las celebraciones patrias de noviembre.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la cantidad de ayuda que será enviada ni las comunidades específicas que recibirán las donaciones.