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Sismo en Panamá | Gobierno ordena construcción de 1,400 viviendas adicionales para damnificados

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales que se sumarán a las 1,300 que ya están en proceso de construcción para las personas que perdieron su hogar tras el terremoto. Además, comunicó que el fideicomiso constituido por el Banco Nacional de Panamá ha sido modificado para agilizar el proceso y ahora podrá financiar a los contratistas encargados de colaborar con la reconstrucción de las viviendas.