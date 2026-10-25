Terremoto en Panamá: COE reporta 3,390 viviendas con daño total y 27 personas lesionadas

Un total de 3,390 viviendas presentan daños totales tras el terremoto de magnitud 7.5 en Panamá , según el último balance del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), correspondiente al período del 9 al 24 de octubre de 2026. El informe contabiliza 13,985 viviendas evaluadas y 27 personas lesionadas.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por las autoridades, las viviendas presentan los siguientes niveles de afectación:

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3,390 viviendas con daño total.

7,883 viviendas con daños moderados y parciales.

1,869 viviendas con daños leves y menores.

Sismo en Panamá | El último balance del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), del 9 al 24 de octubre, contabiliza 13,985 viviendas evaluadas tras el terremoto de magnitud 7.5.



Del total, 3,390 viviendas presentan daño total, 7,883 moderado y parcial, y 1,869 leve y menor.… pic.twitter.com/AZD8Z5awPT — Telemetro Reporta (@TReporta) October 25, 2026

El balance también incluye inspecciones en 853 centros educativos y 120 centros de salud, como parte de las evaluaciones de infraestructura realizadas tras el movimiento sísmico.

COE reporta distribución de alimentos en comunidades afectadas

En cuanto a la asistencia humanitaria, el informe señala que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha distribuido 65,534 libras de alimentos en 1,304 comunidades.

Estas acciones forman parte de la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto, mientras continúan las evaluaciones de daños y la atención a las familias afectadas.