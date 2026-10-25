Terremoto en Panamá: COE reporta 3,390 viviendas con daño total y 27 personas lesionadas

Un total de 3,390 viviendas presentan daños totales tras el terremoto de magnitud 7.5 en Panamá, según el último balance del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), correspondiente al período del 9 al 24 de octubre de 2026. El informe contabiliza 13,985 viviendas evaluadas y 27 personas lesionadas.
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3,390 viviendas con daño total.
7,883 viviendas con daños moderados y parciales.
1,869 viviendas con daños leves y menores.
El balance también incluye inspecciones en 853 centros educativos y 120 centros de salud, como parte de las evaluaciones de infraestructura realizadas tras el movimiento sísmico.
COE reporta distribución de alimentos en comunidades afectadas
En cuanto a la asistencia humanitaria, el informe señala que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha distribuido 65,534 libras de alimentos en 1,304 comunidades.
Estas acciones forman parte de la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto, mientras continúan las evaluaciones de daños y la atención a las familias afectadas.