MIDES activa ficha básica de emergencia para familias afectadas por el terremoto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) inició la implementación de la Ficha Básica de Emergencia Social (FIBES) para identificar las necesidades de las familias afectadas por el terremoto y sus réplicas en Panamá. Mediante visitas casa por casa y a los albergues, la institución recopilará información sobre los daños sufridos y las ayudas recibidas.

La herramienta digital permitirá conocer la situación de las 1,911 familias que permanecen en albergues, así como la de otros hogares afectados por el sismo, independientemente de que sean beneficiarios de los programas sociales del MIDES.

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¿Cómo funcionará el registro de familias afectadas por el sismo?

Los promotores sociales del MIDES utilizarán tabletas para aplicar un cuestionario breve y georreferenciado que recopilará información sobre:

Cantidad de personas que integran cada hogar.

Pérdidas materiales ocasionadas por el terremoto.

Principales necesidades de las familias.

Ayudas recibidas y necesidades pendientes.

Las visitas podrán realizarse en viviendas, albergues y otros lugares donde se encuentren las familias, siempre que las autoridades de protección civil hayan confirmado que las zonas son seguras.

¿Cómo dará seguimiento el MIDES a las ayudas entregadas?

La FIBES utilizará la cédula de identidad para cruzar los datos con los registros de las instituciones participantes. Además, cada hogar contará con un número de registro que permitirá identificar las ayudas recibidas y las necesidades que aún requieren atención.

La plataforma integrará información de siete fuentes de registro y coordinación, entre ellas Panamá Conecta, el MIVIOT, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Articula Panamá, Ayuda Panamá, Ponte en Algo, el Centro de Acopio de ESRI y la Cruz Roja.

El MIDES también elaborará informes diarios sobre los hogares visitados, las necesidades identificadas y los casos que todavía no han recibido asistencia, con el objetivo de coordinar la respuesta con entidades como el Ministerio de Salud (Minsa), el MIVIOT y el Sinaproc.

La coordinación de esta herramienta estará a cargo de la Dirección Nacional de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES, mediante el Departamento de Información Social.