¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 26 de octubre? Estos son los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 26 de octubre de 2026, con jornadas de venta en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí.

Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso a alimentos en diferentes comunidades del país.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 26 de octubre?

Panamá Oeste

Capira: Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en el corregimiento de La Trinidad.

Chiriquí

Barú: Rancho El Muellero, en Puerto Armuelles.

¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?

A continuación, las agroferias del IMA programadas para este 26 y 27 de octubre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.



¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Ipnre0K8M4 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 24, 2026

Las ventas están programadas para iniciar a las 8:00 a.m. en ambos puntos.

Se recomienda a los consumidores acudir temprano y mantenerse atentos a los canales oficiales del IMA ante posibles actualizaciones del calendario.