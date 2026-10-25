¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 26 de octubre? Estos son los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 26 de octubre de 2026, con jornadas de venta en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí.
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¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 26 de octubre?
Panamá Oeste
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Capira: Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en el corregimiento de La Trinidad.
Chiriquí
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Barú: Rancho El Muellero, en Puerto Armuelles.
¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?
Las ventas están programadas para iniciar a las 8:00 a.m. en ambos puntos.
Se recomienda a los consumidores acudir temprano y mantenerse atentos a los canales oficiales del IMA ante posibles actualizaciones del calendario.