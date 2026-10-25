Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 14:39

¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 26 de octubre? Estos son los puntos de venta

Consulta las agroferias del IMA para este lunes 26 de octubre de 2026 en Panamá Oeste y Chiriquí. Conoce los lugares y horarios de venta.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 26 de octubre de 2026, con jornadas de venta en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí.

Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso a alimentos en diferentes comunidades del país.

Contenido de interés: María Corina Machado regresa a Venezuela y es recibida por seguidores en Barquisimeto

¿Dónde habrá agroferias del IMA este lunes 26 de octubre?

Panamá Oeste

  • Capira: Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en el corregimiento de La Trinidad.

Chiriquí

  • Barú: Rancho El Muellero, en Puerto Armuelles.

¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?

Las ventas están programadas para iniciar a las 8:00 a.m. en ambos puntos.

Se recomienda a los consumidores acudir temprano y mantenerse atentos a los canales oficiales del IMA ante posibles actualizaciones del calendario.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA anuncia pago de primas de antigüedad: consulta cómo retirar los cheques pendientes

Agroferias del IMA hoy viernes 23 de octubre: lugares y horarios de venta

Agroferias del IMA para el viernes 23 de octubre de 2026: lugares y horarios en Panamá

Recomendadas

Más Noticias