Decretan día libre el 4 de noviembre en Panamá: ¿quiénes no tendrán que trabajar?

El Gobierno Nacional de Panamá oficializó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales para el miércoles 4 de noviembre de 2026 , con motivo del Día de los Símbolos de la Nación, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 27 del 15 de octubre de 2026 .

La disposición forma parte de las medidas adoptadas para las Fiestas Patrias de noviembre y contempla excepciones para las instituciones que deben mantener sus servicios de manera continua.

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¿Qué pasará con las oficinas públicas el 2 de noviembre?

Por medio del Decreto Ejecutivo N.º 26 del 15 de octubre de 2026, el Gobierno también ordenó el cierre de las oficinas públicas el lunes 2 de noviembre, a partir de la 1:00 p.m., en conmemoración del Día de los Difuntos.

Además, se establece que la Bandera Nacional deberá permanecer a media asta durante toda la jornada en los establecimientos públicos y privados.

¿Qué instituciones seguirán trabajando el 4 de noviembre?

Los decretos contemplan excepciones para las entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantener sus operaciones.

Entre ellas se encuentran:

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Instalaciones de salud y Caja de Seguro Social (CSS).

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Policía Nacional.

Metro de Panamá.

Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Entidades aeroportuarias y portuarias.

Las instituciones exceptuadas deberán garantizar la continuidad de los servicios que correspondan.

Asimismo, las disposiciones establecen la suspensión de los términos en los procedimientos administrativos durante los períodos señalados en ambos decretos.