Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 13:35

Pago de quincena a servidores públicos en Panamá: ¿qué entidades cobran desde el martes?

El MEF anunció que la segunda quincena de octubre se pagará del 27 al 29 a servidores públicos. Conoce qué instituciones recibirán sus salarios este martes.

Pago a quincena de servidores públicos

Pago a quincena de servidores públicos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el pago de la segunda quincena de octubre de 2026 para los servidores públicos en Panamá se realizará entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido para las instituciones del Estado.

La programación iniciará el martes 27 de octubre con el pago correspondiente a funcionarios de distintas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Educación y los estamentos de seguridad.

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¿Qué entidades públicas cobrarán el martes 27 de octubre?

Según el calendario compartido, las instituciones y grupos contemplados para el primer día de pago son:

  • Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI).

  • Ministerio de Educación (Meduca).

  • Estamentos de seguridad.

  • Ministerio de Cultura (MiCultura).

¿Cuándo termina el pago de la segunda quincena de octubre?

El calendario del MEF contempla desembolsos durante tres días consecutivos:

  • Martes 27 de octubre: inicio de los pagos.

  • Miércoles 28 de octubre: continuación del calendario.

  • Jueves 29 de octubre: último día programado.

Los servidores públicos deberán verificar la fecha correspondiente a su institución, ya que los pagos se realizan de forma escalonada.

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