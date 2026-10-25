Pago de quincena a servidores públicos en Panamá: ¿qué entidades cobran desde el martes?

Pago a quincena de servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el pago de la segunda quincena de octubre de 2026 para los servidores públicos en Panamá se realizará entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido para las instituciones del Estado.

La programación iniciará el martes 27 de octubre con el pago correspondiente a funcionarios de distintas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Educación y los estamentos de seguridad.

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¿Qué entidades públicas cobrarán el martes 27 de octubre?

Según el calendario compartido, las instituciones y grupos contemplados para el primer día de pago son:

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI).

Ministerio de Educación (Meduca).

Estamentos de seguridad.

Ministerio de Cultura (MiCultura).

¿Cuándo termina el pago de la segunda quincena de octubre?

El calendario del MEF contempla desembolsos durante tres días consecutivos:

Martes 27 de octubre: inicio de los pagos.

Miércoles 28 de octubre: continuación del calendario.

Jueves 29 de octubre: último día programado.

Los servidores públicos deberán verificar la fecha correspondiente a su institución, ya que los pagos se realizan de forma escalonada.