UDELAS inicia Doctorado en Ciencias de la Salud: conoce el objetivo del programa

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) puso en marcha el Doctorado en Ciencias de la Salud en su extensión universitaria de Chiriquí, con el objetivo de formar investigadores y profesionales de alto nivel académico capaces de desarrollar soluciones a los problemas de salud que enfrentan las comunidades de Panamá.
¿Qué ofrece el nuevo Doctorado en Ciencias de la Salud de UDELAS?
El programa busca fortalecer las capacidades teóricas, metodológicas y de investigación de los participantes, además de promover la generación de conocimientos y el desarrollo de propuestas innovadoras en el campo de la salud.
Entre sus principales objetivos se encuentran:
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Formar investigadores capaces de generar conocimientos científicos originales.
Desarrollar soluciones a problemas de salud de las comunidades y del país.
Promover la creación de tecnologías e innovaciones en Ciencias de la Salud.
Fortalecer la investigación y la producción científica.
Impulsar la divulgación y aplicación del conocimiento científico.
UDELAS busca fortalecer la investigación científica en Panamá
Antes de la aprobación del doctorado, la Comisión de Postgrado realizó un análisis institucional de pertinencia y prospectiva académica, en el que se identificó la necesidad de fortalecer la formación doctoral, la investigación y la producción científica en Ciencias de la Salud.
El estudio también consideró las tendencias nacionales e internacionales de formación avanzada, así como los estándares de calidad y rigurosidad académica exigidos en los programas doctorales.
Según la universidad, este doctorado representa el máximo nivel de formación académica que ofrece la institución y está orientado a preparar profesionales capaces de liderar procesos de innovación y contribuir al desarrollo científico, tecnológico y social del país.