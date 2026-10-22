Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 17:07

UDELAS y academia de fútbol Bagoso firman acuerdo para impulsar becas y prácticas profesionales

La UDELAS y la Escuela de Formación de Futbolistas Bagoso suscribieron un acuerdo que contempla becas y prácticas profesionales.

UDELAS y academia de fútbol Bagoso.

UDELAS y academia de fútbol Bagoso.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Escuela de Formación de Futbolistas Bagoso suscribieron un memorando de entendimiento para desarrollar acciones conjuntas en los ámbitos académico, deportivo y profesional.

El acuerdo fue firmado por la rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, y el director ejecutivo de Bagoso, Gabriel Gómez.

Entre las iniciativas contempladas se encuentran la realización de prácticas profesionales supervisadas, evaluaciones y actividades académicas en las instalaciones y programas de la academia de fútbol, así como el desarrollo de programas de formación, capacitación y especialización.

El acuerdo fue firmado por la rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, y el director ejecutivo de Bagoso, Gabriel G&oacute;mez.

El acuerdo fue firmado por la rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, y el director ejecutivo de Bagoso, Gabriel Gómez.

También se contemplan oportunidades de formación y becas para atletas, así como espacios que faciliten la inserción laboral de los egresados.

De esta manera, ambas instituciones establecen bases de colaboración para aprovechar sus recursos y capacidades en el desarrollo de iniciativas que vinculen la formación universitaria con el ámbito deportivo y profesional.

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