UDELAS y academia de fútbol Bagoso firman acuerdo para impulsar becas y prácticas profesionales

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) y la Escuela de Formación de Futbolistas Bagoso suscribieron un memorando de entendimiento para desarrollar acciones conjuntas en los ámbitos académico, deportivo y profesional.

El acuerdo fue firmado por la rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, y el director ejecutivo de Bagoso, Gabriel Gómez.

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Entre las iniciativas contempladas se encuentran la realización de prácticas profesionales supervisadas, evaluaciones y actividades académicas en las instalaciones y programas de la academia de fútbol, así como el desarrollo de programas de formación, capacitación y especialización.

El acuerdo fue firmado por la rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, y el director ejecutivo de Bagoso, Gabriel Gómez. Cortesía

También se contemplan oportunidades de formación y becas para atletas, así como espacios que faciliten la inserción laboral de los egresados.

De esta manera, ambas instituciones establecen bases de colaboración para aprovechar sus recursos y capacidades en el desarrollo de iniciativas que vinculen la formación universitaria con el ámbito deportivo y profesional.