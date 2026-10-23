Jubilados y pensionados: aprueban en primer debate proyecto de ley 746 sobre nuevos descuentos

Los jubilados , pensionados y adultos mayores en Panamá están un paso más cerca de recibir nuevos descuentos y beneficios, luego de que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobara en primer debate el proyecto de ley 746, tras introducir modificaciones, eliminar algunos artículos e incorporar otros nuevos.

El diputado Crispiano Adames Navarro, presidente de la comisión, destacó que se implementa una iniciativa inédita mediante una mesa técnica ejecutiva para evaluar proyectos y conciliar con actores económicos y sociales, lo que permite la reestructuración de propuestas.

Adames explicó que el proyecto contempla exenciones, rebajas y descuentos para facilitar la adquisición de medicamentos y bienes a personas con capacidad adquisitiva limitada, además de establecer un sistema de compensación.

Asimismo, indicó que el proyecto de ley 746 será discutido en segundo debate a partir de la próxima semana, antes del 31 de octubre.

Proyecto de ley 746: ¿Qué beneficios contempla para los jubilados y pensionados?

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, señaló que el proyecto beneficia a todos los adultos mayores, no solo a jubilados y pensionados. Además, destacó que la iniciativa despeja inquietudes de las pequeñas empresas, al permitirles deducir gastos en sus declaraciones de renta.

Cortés indicó que se busca que el proyecto sea sancionado y promulgado para el 31 de octubre, una vez supere los debates restantes, con el objetivo de implementar los descuentos.

Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente del proyecto de ley, mencionó que la iniciativa pretende generar oportunidades y complementar las bajas pensiones de los adultos mayores, con una estimación de $270 millones en beneficios anuales.

Sucre también destacó que se busca avanzar hasta completar el proceso legislativo, con el compromiso presidencial de finalizarlo para el 31 de octubre.