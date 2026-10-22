Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 15:04

Discuten en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de descuentos para jubilados y pensionados

La Asamblea Nacional debate proyecto de ley de descuentos para jubilados y pensionados, que incluyen beneficios en salud, electricidad, telefonía y trámites.

Discuten en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de descuentos para jubilados.

Discuten en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de descuentos para jubilados.

Ana Canto
Por Ana Canto

El proyecto de ley sobre descuentos para jubilados y pensionados es debatido en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, con modificaciones que contemplan beneficios en servicios de salud, renovación de pasaportes, licencias, facturación de telefonía y energía eléctrica.

¿Cuáles son los descuentos propuestos para jubilados y pensionados?

Entre los descuentos contemplados en el proyecto de ley se encuentran:

  • 25 % en el valor de los medicamentos.

  • 25 % en los honorarios por consulta general.

  • 15 % en todos los servicios de oftalmología.

  • 20 % en los servicios de laboratorio.

  • 30 % en los servicios de radiología.

  • 50 % en el valor o duplicado de la renovación de pasaportes, cédulas o licencias de conducir.

  • 30 % en la facturación mensual de electricidad.

  • 30 % en el cargo fijo de telefonía residencial.

Comercio y jubilados esperan llegar a un acuerdo

Los propietarios de las pequeñas farmacias han indicado que han asumido los descuentos otorgados tanto a jubilados y pensionados como a la población en general, los cuales no son reembolsados ni deducidos de sus obligaciones con el Estado.

"Las farmacias pequeñas ya no aguantamos más. Las farmacias pequeñas están desapareciendo y han desaparecido por el monopolio", destacó Orlando Pérez, representante de la Unión Nacional de Farmacias.

En el ámbito financiero, Roberto Áviles, representante de la Cámara de Comercio, se refirió a los descuentos del 30 % sobre tasas, cargos, tarifas, comisiones y seguros aplicados a tarjetas de crédito y débito. Mencionó que el sistema financiero de Panamá se encuentra sujeto a un marco regulatorio especializado que regula las tarjetas de crédito.

Asimismo, se refirió al descuento en la energía eléctrica y detalló que debe considerarse que el sistema energético opera bajo un esquema regulado, cuya estructura tarifaria responde a los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como a los mecanismos de subsidio y aportes estatales existentes.

Por su parte, Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos, indicó que espera que la discusión avance y que ambas partes, tanto los jubilados como el sector comercial, logren un acuerdo.

El primer proyecto de descuentos para jubilados fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional; sin embargo, fue objetado por el Órgano Ejecutivo.

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