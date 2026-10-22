Discuten en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de descuentos para jubilados y pensionados

Discuten en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de descuentos para jubilados.

El proyecto de ley sobre descuentos para jubilados y pensionados es debatido en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, con modificaciones que contemplan beneficios en servicios de salud, renovación de pasaportes, licencias, facturación de telefonía y energía eléctrica.

Entre los descuentos contemplados en el proyecto de ley se encuentran:

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25 % en el valor de los medicamentos.

25 % en los honorarios por consulta general.

15 % en todos los servicios de oftalmología.

20 % en los servicios de laboratorio.

30 % en los servicios de radiología.

50 % en el valor o duplicado de la renovación de pasaportes, cédulas o licencias de conducir.

30 % en la facturación mensual de electricidad.

30 % en el cargo fijo de telefonía residencial.

Comercio y jubilados esperan llegar a un acuerdo

Los propietarios de las pequeñas farmacias han indicado que han asumido los descuentos otorgados tanto a jubilados y pensionados como a la población en general, los cuales no son reembolsados ni deducidos de sus obligaciones con el Estado.

"Las farmacias pequeñas ya no aguantamos más. Las farmacias pequeñas están desapareciendo y han desaparecido por el monopolio", destacó Orlando Pérez, representante de la Unión Nacional de Farmacias.

En el ámbito financiero, Roberto Áviles, representante de la Cámara de Comercio, se refirió a los descuentos del 30 % sobre tasas, cargos, tarifas, comisiones y seguros aplicados a tarjetas de crédito y débito. Mencionó que el sistema financiero de Panamá se encuentra sujeto a un marco regulatorio especializado que regula las tarjetas de crédito.

Asimismo, se refirió al descuento en la energía eléctrica y detalló que debe considerarse que el sistema energético opera bajo un esquema regulado, cuya estructura tarifaria responde a los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como a los mecanismos de subsidio y aportes estatales existentes.

Por su parte, Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos, indicó que espera que la discusión avance y que ambas partes, tanto los jubilados como el sector comercial, logren un acuerdo.

El primer proyecto de descuentos para jubilados fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional; sin embargo, fue objetado por el Órgano Ejecutivo.