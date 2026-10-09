Jubilados en Panamá: qué descuentos están vigentes y cuáles todavía están en discusión

Jubilados en Panamá: qué descuentos están vigentes

Los jubilados y pensionados en Panamá mantienen los descuentos establecidos en la Ley 6 de 1987, mientras distintas asociaciones solicitan a la Asamblea Nacional retomar el debate sobre nuevos beneficios. Las propuestas contemplan modificaciones relacionadas con medicamentos, atención médica, movilidad, servicios básicos e internet, pero estos cambios todavía no han sido aprobados.

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¿Qué descuentos tienen actualmente los jubilados en Panamá?

La Ley 6 de 1987 establece beneficios y descuentos obligatorios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

ACODECO

Entre los principales descuentos vigentes se encuentran:

25 % en restaurantes.

15 % en franquicias de comida rápida.

20 % en medicamentos adquiridos con receta médica.

20 % en consultas médicas.

25 % en energía eléctrica, hasta 600 kWh de consumo.

25 % en agua potable, cuando el consumo no supera B/.30.

20 % en servicios funerarios.

10 % en prótesis, órtesis y aparatos de apoyo.

Estos beneficios se mantienen vigentes y deben aplicarse conforme a las condiciones establecidas en la legislación.

¿Qué nuevos descuentos se están discutiendo para los jubilados?

Dirigentes de asociaciones de jubilados y pensionados solicitaron a la Asamblea Nacional retomar la discusión de una propuesta para modificar la Ley 6 de 1987.

La iniciativa contempla revisar y ampliar beneficios relacionados con medicamentos, atención médica, artículos de apoyo para la movilidad, servicios básicos, gastos funerarios e internet.

Las conversaciones se producen después del veto presidencial al proyecto de Ley 226, que buscaba ampliar los beneficios existentes.

Por el momento, los nuevos descuentos continúan en discusión y deberán completar el trámite legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.