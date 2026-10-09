Jubilados en Panamá: qué descuentos están vigentes y cuáles todavía están en discusión

Los jubilados y pensionados en Panamá mantienen los descuentos establecidos en la Ley 6 de 1987, mientras distintas asociaciones solicitan a la Asamblea Nacional retomar el debate sobre nuevos beneficios. Las propuestas contemplan modificaciones relacionadas con medicamentos, atención médica, movilidad, servicios básicos e internet, pero estos cambios todavía no han sido aprobados.
¿Qué descuentos tienen actualmente los jubilados en Panamá?
La Ley 6 de 1987 establece beneficios y descuentos obligatorios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Entre los principales descuentos vigentes se encuentran:
-
25 % en restaurantes.
15 % en franquicias de comida rápida.
20 % en medicamentos adquiridos con receta médica.
20 % en consultas médicas.
25 % en energía eléctrica, hasta 600 kWh de consumo.
25 % en agua potable, cuando el consumo no supera B/.30.
20 % en servicios funerarios.
10 % en prótesis, órtesis y aparatos de apoyo.
Estos beneficios se mantienen vigentes y deben aplicarse conforme a las condiciones establecidas en la legislación.
¿Qué nuevos descuentos se están discutiendo para los jubilados?
Dirigentes de asociaciones de jubilados y pensionados solicitaron a la Asamblea Nacional retomar la discusión de una propuesta para modificar la Ley 6 de 1987.
La iniciativa contempla revisar y ampliar beneficios relacionados con medicamentos, atención médica, artículos de apoyo para la movilidad, servicios básicos, gastos funerarios e internet.
Las conversaciones se producen después del veto presidencial al proyecto de Ley 226, que buscaba ampliar los beneficios existentes.
Por el momento, los nuevos descuentos continúan en discusión y deberán completar el trámite legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.