Nuevos beneficios para jubilados vuelven al debate: ¿Qué descuentos se contemplan?

Dirigentes de distintas asociaciones de jubilados y pensionados de Panamá acudieron a la Asamblea Nacional para solicitar a los diputados que retomen la discusión de varios proyectos relacionados con descuentos, bonificaciones y otros beneficios dirigidos a este sector de la población.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la propuesta que modifica la Ley 6 de 1987, normativa que establece beneficios, exoneraciones y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Los dirigentes expresaron su confianza en que la discusión pueda avanzar tras los acercamientos realizados con representantes de los sectores comercial y privado.

¿Qué nuevos beneficios se proponen para jubilados y pensionados?

De acuerdo con la información suministrada, la iniciativa que deberá ser analizada en el pleno de la Asamblea contempla ampliar o incorporar descuentos relacionados con medicamentos, atención médica, artículos de apoyo para la movilidad, servicios básicos, servicios funerarios e internet, entre otras necesidades.

Las organizaciones también pidieron dar seguimiento al programa de beneficios permanentes para jubilados y pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS), establecido mediante la Ley 438 de 2024.

Esta normativa contempla un apoyo financiero anual cuyo financiamiento está vinculado a la recaudación proveniente de la industria de bebidas alcohólicas. Además, establece que los montos de los beneficios sean revisados cada dos años por el Órgano Ejecutivo.

Según lo establecido en la ley, si la recaudación supera los recursos necesarios para cubrir las bonificaciones, los excedentes se acumularán y serán considerados en las revisiones correspondientes, lo que podría permitir ajustes en los beneficios.

Jubilados también piden discutir el Proyecto 663

Los dirigentes solicitaron además el debate del Proyecto 663, que, según la información proporcionada, busca incentivar a empresas e instituciones públicas a recibir los Certificados de Pago Negociables por la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) a su valor nominal total. La iniciativa se mantiene en el orden del día legislativo.

Durante su presencia en el pleno, los representantes de los jubilados y pensionados solicitaron el respaldo de los diputados a las propuestas.

Guillermo Cortés, uno de los dirigentes, manifestó que existe una nueva oportunidad para que los diputados legislen en beneficio de los sectores con menores recursos económicos, especialmente de los adultos mayores, y cuestionó la solidaridad del sector comercial con la población jubilada.