Semana de pagos en Panamá: jubilados, 120 a los 65, PASE-U y Cepanim desde el 16 de noviembre

La semana del lunes 16 al viernes 20 de noviembre de 2026 estará marcada por pagos y entregas de beneficios económicos en Panamá. Los jubilados y pensionados, beneficiarios del programa 120 a los 65, estudiantes del PASE-U y personas vinculadas al proceso de Cepanim figuran entre los grupos incluidos en los cronogramas anunciados por distintas instituciones.

Las jornadas estarán a cargo de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Jubilados y pensionados: segundo pago de noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará el martes 17 de noviembre el segundo pago correspondiente al mes para jubilados y pensionados.

@MIDES

Las fechas de cobro varían según la modalidad de pago utilizada por cada beneficiario, por lo que quienes reciben su pensión mediante transferencia bancaria o cheque deberán consultar el calendario correspondiente.

MIDES: pago de 120 a los 65 y otros programas sociales

El lunes 16 de noviembre, el MIDES comenzará el último desembolso de 2026 de los programas de transferencias monetarias condicionadas.

El calendario contempla:

Del 16 al 27 de noviembre: pagos mediante Tarjeta Clave Social.

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre: pagos en áreas de difícil acceso.

Entre los programas incluidos se encuentran:

120 a los 65.

Ángel Guardián.

Red de Oportunidades.

Los beneficiarios deberán tomar en cuenta las fechas correspondientes a su modalidad de pago.

CSS: pago de lentes por ACH desde el 17 de noviembre

A partir del martes 17 de noviembre, la CSS comenzará a efectuar mediante transferencias bancarias (ACH) los pagos del beneficio de lentes para jubilados y pensionados.

La medida contempla tanto las solicitudes que se encuentran en trámite como las nuevas solicitudes.

Según la institución, el dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben habitualmente su pensión.

Este pago es independiente del desembolso regular de jubilaciones y pensiones.

IFARHU: entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U del 16 al 20 de noviembre

@IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció una jornada de entrega de tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), programada del lunes 16 al viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con la institución, la jornada contempla:

7,186 tarjetas PUNCH por entregar.

13,675 estudiantes beneficiarios.

B/.1,420,000 destinados al desembolso.

Áreas beneficiadas: comarca Emberá-Wounaan y comunidades de difícil acceso de Darién.

La institución indicó que la entrega forma parte de las acciones para facilitar el acceso a los recursos del programa educativo en estas comunidades.

Cepanim: entrega de certificados a cónyuges desde el 16 de noviembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el lunes 16 de noviembre la entrega de Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) a cónyuges de beneficiarios fallecidos.

La coordinadora de la Oficina de Entrega del Cepadem y Cepanim, Carmen Jaén, informó que aproximadamente 38,500 cónyuges se encuentran registrados en la plataforma para participar en el proceso.

La entrega se realizará mediante citas previamente programadas, por lo que los interesados deberán verificar la información correspondiente antes de acudir.

Es importante destacar que la entrega del certificado no equivale necesariamente a recibir el dinero en efectivo ese mismo día.

Calendario de pagos y entregas de la semana

Lunes 16 de noviembre: inicia el último pago de 2026 de los programas sociales del MIDES.

Lunes 16 de noviembre: comienza la entrega de certificados Cepanim a cónyuges de beneficiarios fallecidos.

Del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en las áreas anunciadas por el IFARHU.

Martes 17 de noviembre: inicia el segundo pago de noviembre para jubilados y pensionados, según modalidad.

Martes 17 de noviembre: comienzan los pagos del beneficio de lentes de la CSS mediante ACH.

Las instituciones recomiendan a los beneficiarios consultar sus canales oficiales para confirmar las fechas, modalidades y condiciones aplicables a cada trámite.