IMHPA emite aviso por lluvias significativas en Panamá hasta el lunes 16 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) mantiene vigente un aviso de vigilancia por episodios de lluvias significativas en distintas regiones del país, debido a la proximidad de un frente frío que podría generar aguaceros de considerable intensidad durante el fin de semana.

El aviso comenzó a regir a las 8:00 p. m. del viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta las 11:59 p. m. del lunes 16 de noviembre de 2026, según el informe meteorológico.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué provincias y comarcas están bajo aviso por lluvias?

El IMHPA identificó como áreas bajo vigilancia la vertiente del Caribe, la cordillera Central y la región Oriental del país.

De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse episodios de lluvias y aguaceros considerables en las siguientes zonas:

Bocas del Toro

Chiriquí

Veraguas

Colón

Panamá

Darién

Comarca Guna Yala

Comarca Ngäbe Buglé

Comarca Emberá Sambú

En el resto del territorio nacional también se esperan lluvias y aguaceros de intensidad variable, aunque de manera más esporádica.

IMHPA advierte sobre crecidas repentinas y deslizamientos

Debido a las condiciones meteorológicas previstas, el instituto advirtió que no se descartan los siguientes eventos:

Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Anegaciones puntuales en zonas vulnerables.

Ráfagas de viento.

Deslizamientos de tierra en áreas susceptibles.