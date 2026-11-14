Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 15:00

IMHPA emite aviso por lluvias significativas en Panamá hasta el lunes 16 de noviembre

El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas en varias regiones de Panamá, con riesgo de crecidas repentinas e inundaciones.

Lluvias en Panamá.

Lluvias en Panamá.

TREPORTA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por episodios de lluvias significativas en distintas regiones del país, debido a la proximidad de un frente frío que podría generar aguaceros de considerable intensidad durante el fin de semana.

El aviso comenzó a regir a las 8:00 p. m. del viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta las 11:59 p. m. del lunes 16 de noviembre de 2026, según el informe meteorológico.

¿Qué provincias y comarcas están bajo aviso por lluvias?

El IMHPA identificó como áreas bajo vigilancia la vertiente del Caribe, la cordillera Central y la región Oriental del país.

De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse episodios de lluvias y aguaceros considerables en las siguientes zonas:

  • Bocas del Toro

  • Chiriquí

  • Veraguas

  • Colón

  • Panamá

  • Darién

  • Comarca Guna Yala

  • Comarca Ngäbe Buglé

  • Comarca Emberá Sambú

En el resto del territorio nacional también se esperan lluvias y aguaceros de intensidad variable, aunque de manera más esporádica.

IMHPA advierte sobre crecidas repentinas y deslizamientos

Debido a las condiciones meteorológicas previstas, el instituto advirtió que no se descartan los siguientes eventos:

  • Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

  • Anegaciones puntuales en zonas vulnerables.

  • Ráfagas de viento.

  • Deslizamientos de tierra en áreas susceptibles.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMHPA prevé aguaceros y actividad eléctrica en varias regiones de Panamá este viernes

IMHPA advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas en Panamá: conoce las zonas

Clima en Panamá: este es el pronóstico del IMHPA para este miércoles 11 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias