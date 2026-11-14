IMHPA emite aviso por lluvias significativas en Panamá hasta el lunes 16 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por episodios de lluvias significativas en distintas regiones del país, debido a la proximidad de un frente frío que podría generar aguaceros de considerable intensidad durante el fin de semana.
¿Qué provincias y comarcas están bajo aviso por lluvias?
El IMHPA identificó como áreas bajo vigilancia la vertiente del Caribe, la cordillera Central y la región Oriental del país.
De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse episodios de lluvias y aguaceros considerables en las siguientes zonas:
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Bocas del Toro
Chiriquí
Veraguas
Colón
Panamá
Darién
Comarca Guna Yala
Comarca Ngäbe Buglé
Comarca Emberá Sambú
En el resto del territorio nacional también se esperan lluvias y aguaceros de intensidad variable, aunque de manera más esporádica.
IMHPA advierte sobre crecidas repentinas y deslizamientos
Debido a las condiciones meteorológicas previstas, el instituto advirtió que no se descartan los siguientes eventos:
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Crecidas repentinas de ríos y quebradas.
Anegaciones puntuales en zonas vulnerables.
Ráfagas de viento.
Deslizamientos de tierra en áreas susceptibles.