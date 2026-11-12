IMHPA advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas en Panamá: conoce las zonas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este jueves 12 de noviembre de 2026, con lluvias de variada intensidad, aguaceros y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del territorio nacional.

Contenido de Interés: Miviot advierte que viviendas afectadas por el terremoto no podrán reconstruirse en terrenos vulnerables

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde lloverá durante la mañana?

En horas de la mañana se esperan lluvias de variada intensidad, con posibilidad de actividad eléctrica en la comarca Emberá y el golfo de Panamá.

También se prevén algunos chubascos aislados hacia Guna Yala y la Costa Arriba de Colón, así como lluvias esporádicas en la Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas.

En el resto del país predominará un cielo entre parcialmente nublado y despejado.

Pronóstico del tiempo para la tarde

Para horas de la tarde se pronostican aguaceros con actividad eléctrica y de variada intensidad en Panamá Este, Panamá Norte, Coclé, norte de Herrera, centro y sur de Veraguas y Chiriquí.

En las demás regiones del país se esperan lluvias esporádicas.

¿Qué condiciones se esperan durante la noche?

Durante la noche podrían registrarse lluvias de moderada intensidad en Panamá Norte, Panamá Este, centro y sur de Veraguas, con posibilidad de actividad eléctrica.

También se prevén precipitaciones hacia algunos sectores de Chiriquí, sin descartar lluvias ligeras en la comarca Ngäbe-Buglé.

#Nacionales El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá @imhpapma informó las condiciones meteorológicas predominantes para hoy jueves 12 de noviembre de 2026.



En horas de la mañana se esperan lluvias y chubascos, de variada intensidad, con posibilidad de actividad… pic.twitter.com/DhUYv3VAds — Radio Chiriquí (@RadioChiriqui) November 12, 2026

Temperaturas y radiación ultravioleta

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 35 °C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 41 °C.

En la cordillera Central se esperan temperaturas inferiores a los 28 °C.

Por otro lado, los índices máximos de radiación ultravioleta se ubicarán entre muy altos y extremos a nivel nacional. Ante estas condiciones, se recomienda utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol.

Ante el pronóstico de lluvias y las altas temperaturas previstas para este jueves, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos y actualizaciones emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).