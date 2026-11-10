Clima en Panamá hoy 10 de noviembre: IMHPA prevé sol, calor y lluvias aisladas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este martes 10 de noviembre de 2026 condiciones mayormente estables, con cielos parcialmente nublados a despejados, temperaturas elevadas y lluvias aisladas en algunas regiones del país, principalmente durante la tarde y la noche.
¿Dónde se esperan lluvias este martes 10 de noviembre?
De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, las condiciones meteorológicas serán las siguientes:
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Vertiente del Caribe: durante la mañana se espera poca nubosidad y ausencia de lluvias significativas. En horas de la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados de corta duración, principalmente hacia la Cordillera Central.
Vertiente del Pacífico: predominarán condiciones estables y cielos parcialmente nublados a despejados durante la mañana. Para la tarde y noche se prevén aguaceros de corta duración en el occidente de Chiriquí, mientras que en el resto de la región continuará el ambiente caluroso, sin descartar lluvias muy aisladas.
Temperaturas y radiación ultravioleta en Panamá
Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico, mientras que en el Caribe estarán entre 29 °C y 31 °C. En la Cordillera Central se esperan valores de 20 °C a 25 °C.
El IMHPA también advierte que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos, con valores de 8 a 11 o superiores.
Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.