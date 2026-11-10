Clima en Panamá hoy 10 de noviembre: IMHPA prevé sol, calor y lluvias aisladas

Clima en la ciudad de Panamá y en otras provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este martes 10 de noviembre de 2026 condiciones mayormente estables, con cielos parcialmente nublados a despejados, temperaturas elevadas y lluvias aisladas en algunas regiones del país, principalmente durante la tarde y la noche.

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En horas de la mañana se esperan algunos aguaceros por calentamiento diurno en el día de hoy en horas de la mañana se prevén unos chubascos aislados en sectores de Gunayala y en Colón, de ligeros a moderados, señaló el IMHPA. En horas de la mañana se esperan algunos aguaceros por calentamiento diurno en el día de hoy en horas de la mañana se prevén unos chubascos aislados en sectores de Gunayala y en Colón, de ligeros a moderados, señaló el IMHPA.

¿Dónde se esperan lluvias este martes 10 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, las condiciones meteorológicas serán las siguientes:

Vertiente del Caribe: durante la mañana se espera poca nubosidad y ausencia de lluvias significativas. En horas de la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados de corta duración, principalmente hacia la Cordillera Central.

Vertiente del Pacífico: predominarán condiciones estables y cielos parcialmente nublados a despejados durante la mañana. Para la tarde y noche se prevén aguaceros de corta duración en el occidente de Chiriquí, mientras que en el resto de la región continuará el ambiente caluroso, sin descartar lluvias muy aisladas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá pronostica que las condiciones climáticas se mantendrán estables, con algunas lluvias aisladas en algunas regiones del país. pic.twitter.com/QWhrNvZzR2 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 10, 2026

Temperaturas y radiación ultravioleta en Panamá

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico, mientras que en el Caribe estarán entre 29 °C y 31 °C. En la Cordillera Central se esperan valores de 20 °C a 25 °C.

El IMHPA también advierte que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos, con valores de 8 a 11 o superiores.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.