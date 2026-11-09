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Economistas emiten recomendaciones ante desembolso de ahorros navideños

Cerca de 260 millones de dólares estarán circulando en la economía panameña entre a fin de año con el desembolso de los ahorros navideños y el pago de la terceras partida del décimo tercer mes, ante lo cual los economistas y expertos recomiendan a los ciudadanos priorizar necesidades y guardar parte del dinero para gastos imprevistos.