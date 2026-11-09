Alcaldía de Panamá reduce su planilla en más de 2,000 funcionarios y anuncia millonarios ahorros

La Alcaldía de Panamá informó que ha logrado ahorros superiores a los B/.13.6 millones en gastos de planilla, como resultado de la reducción de funcionarios y otras medidas de austeridad implementadas durante la administración del alcalde Mayer Mizrachi.

Según la entidad, la cantidad de trabajadores municipales pasó de 5,672, registrados en febrero de 2024, a 3,373 en la actualidad, mientras se mantienen las operaciones y los servicios dirigidos a los contribuyentes.

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¿Cuántos funcionarios ha reducido la Alcaldía de Panamá?

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la administración municipal, la planilla registra una reducción de 2,299 funcionarios, equivalente aproximadamente al 40.5% respecto a febrero de 2024.

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Además de la disminución de personal, la Alcaldía señaló que eliminó gastos relacionados con el alquiler de vehículos para directivos y el pago de servicios de telefonía móvil.

En materia de viáticos, la entidad indicó que durante la actual administración se han desembolsado cerca de B/.13,000, mientras que, según su comparación, en administraciones anteriores los gastos superaban B/.1 millón durante los primeros dos años de gestión.

¿En qué se utilizan los ahorros de la Alcaldía de Panamá?

La administración municipal aseguró que parte de los recursos ahorrados se han destinado a proyectos para mejorar la calidad de vida de los residentes en distintos corregimientos de la capital.

También informó que estos fondos han permitido atender obligaciones pendientes de vigencias anteriores, entre ellas pagos de primas de antigüedad correspondientes a deudas acumuladas desde hace más de 10 años.

La Alcaldía destacó que la digitalización de trámites y la modernización de procesos administrativos han contribuido a reducir gastos operativos y mantener la atención a los ciudadanos.

Con estas medidas, la administración de Mayer Mizrachi sostiene que busca fortalecer el manejo de los recursos municipales y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.