Presidente Mulino asegura que Panamá contará con un sistema de alerta temprana de sismos.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que el Gobierno destinará los recursos económicos necesarios para que el país cuente con un sistema de alerta temprana de sismos, tras el terremoto que afectó a varias comunidades el pasado 9 de octubre.

“Créame que por un millón de dólares no vamos a dejar de tener esa herramienta”, expresó el mandatario, al reiterar su compromiso de impulsar la implementación de este sistema.

El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, dijo que se pagará lo que se tenga que pagar para que el país cuente con un sistema de alerta temprana de sismos.



“Créame que por un millón de dólares no vamos a dejar de tener esa herramienta”, expresó Mulino.



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Mulino visitará estructuras históricas afectadas por el terremoto

El presidente también confirmó que este martes 10 de noviembre de 2026 participará en los actos protocolares por los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Durante su visita, Mulino recorrerá la Iglesia de San Atanasio y el Museo de la Nacionalidad, dos estructuras históricas que resultaron afectadas por el terremoto.

La visita permitirá al mandatario conocer las condiciones de ambos inmuebles, en medio de los trabajos de evaluación y recuperación de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.