Protestas en la UNACHI: rector afirma solicitudes de traslados de partida al MEF para el pago de salarios

La Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) enfrenta dificultades presupuestarias para cumplir con el pago de los salarios de sus docentes y trabajadores administrativos. El rector de la institución, Absel Navarro, reconoció que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para cubrir las quincenas pendientes hasta diciembre de 2026.

Mientras tanto, docentes y administrativos se mantienen en la entrada de la casa de estudios superiores para exigir el pago de sus salarios atrasados. En el lugar también se encuentran unidades de control de multitudes de la Policía Nacional.

Navarro explicó que la universidad solicitó un traslado de partida interinstitucional para atender el déficit, pero los recursos autorizados inicialmente solo permitirían cubrir la primera quincena de octubre, cuyo desembolso todavía está pendiente.

Docentes y administrativos de la @UNACHIpanama se mantienen en la entrada de la casa de estudios superiores, para exigir el pago de sus quincenas atrasadas. Unidades de control de multitudes se encuentran en el lugar. pic.twitter.com/y7iEAFqdFs — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

UNACHI solicita al MEF recursos para pagar las quincenas atrasadas

El rector detalló que la universidad está a la espera de completar los trámites correspondientes para recibir los fondos destinados al pago de la primera quincena de octubre.

“Solicitamos el traslado de partida interinstitucional, pero solo se nos dio para la primera quincena de octubre, que inclusive todavía no hemos recibido producto del trámite que se debe dar y esperemos hoy se pueda lograr”, expresó Navarro.

Además, indicó que la institución presentó una nueva solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir los compromisos salariales pendientes hasta finalizar el año.

“Nosotros hemos hecho ya algunas reducciones de direcciones administrativas, sobresueldos, gastos de representación, pero esto prácticamente no impacta el presupuesto por salarios de personas permanentes amparadas por ley, por eso no tenemos suficiente capacidad de maniobra… pic.twitter.com/F14dOGFDhC — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

“Hasta diciembre no se cuenta con los recursos disponibles, hicimos ya una solicitud nuevamente al MEF para que nos dé ese traslado de partida interinstitucional para cubrir ese déficit hasta diciembre”, agregó.

Además, indicó que la institución presentó una nueva solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cubrir los compromisos salariales pendientes hasta finalizar el año.

“Hasta diciembre no se cuenta con los recursos disponibles, hicimos ya una solicitud nuevamente al MEF para que nos dé ese traslado de partida interinstitucional para cubrir ese déficit hasta diciembre”, agregó.

Rector atribuye crisis salarial de la UNACHI a recorte presupuestario de 2024

Navarro sostuvo que las dificultades financieras de la universidad se originaron por una reducción presupuestaria aplicada en 2024, que, según explicó, representó aproximadamente un tercio de los recursos de la institución.

“Esto, para que todo el país conozca, esto fue producto de un recorte de presupuesto, de un tercio del presupuesto que se dio en el año 2024, un recorte cruel ¿por qué? porque era un recorte que atacaba directamente a posiciones de estructuras fijas dentro presupuesto, salarios de personal de estructuras fijas, personas que están amparadas por leyes especiales y por escalafones especiales y que no es propio de la Unachi”, manifestó.

“Esto, para que todo el país conozca, esto fue producto de un recorte de presupuesto, de un tercio del presupuesto que se dio en el año 2024, un recorte cruel ¿por qué? porque era un recorte que atacaba directamente a posiciones de estructuras fijas dentro presupuesto, salarios… pic.twitter.com/PBc3VHSGOf — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

El rector aseguró que la reducción afectó partidas destinadas a salarios de personal permanente, cuyos cargos están amparados por disposiciones legales y escalafones especiales.

¿Qué medidas ha tomado la UNACHI para reducir sus gastos?

Ante la situación presupuestaria, Navarro explicó que la universidad ha implementado algunas medidas administrativas para disminuir sus gastos.

Entre los ajustes mencionados se encuentran:

Reducción de direcciones administrativas.

Disminución de sobresueldos.

Recortes en gastos de representación.

Sin embargo, el rector reconoció que estas acciones no generan ahorros suficientes para resolver el déficit salarial.

Rector de la @UNACHIpanama, Absel Navarro, sobre los reclamos de docentes y administrativos por sus quincenas adeudadas: “solicitamos el traslado de partida interinstitucional, pero solo se nos dio para la primera quincena de octubre, que inclusive todavía no hemos recibido… pic.twitter.com/3hWbPDKead — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

Docentes y administrativos de la UNACHI mantienen protestas por falta de pago

Mientras las autoridades universitarias gestionan los recursos ante el MEF, los trabajadores continúan reclamando el pago de las quincenas adeudadas.

Los manifestantes permanecen en la entrada de la UNACHI, donde se registra presencia de unidades de control de multitudes.