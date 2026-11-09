Nacimiento en el Metro de Panamá: mujer recibe ayuda del personal en estación San Miguelito

Metro de Panamá, mujer dio a luz en la estacion de San Miguelito.

Un hecho inesperado se registró este lunes 9 de noviembre de 2026, en el Metro de Panamá en la estación de San Miguelito, cuando una mujer entró en labor de parto y requirió asistencia médica.

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¿Qué ocurrió en la estación del Metro de San Miguelito?

De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue trasladada al cuarto de primeros auxilios de la estación, donde recibió atención por parte del personal del Metro de Panamá y agentes de la Policía Nacional.

Una embarazada entró en labor de parto cuando se encontraba en la Estación San Miguelito del Metro de Panamá.



La dama fue llevada al cuarto de primeros auxilios de la estación, siendo asistida por personal del Metro y de la Policía Nacional.



Posteriormente personal de SUME la… pic.twitter.com/Frfsz7ALzD — Telemetro Reporta (@TReporta) November 9, 2026

Posteriormente, unidades del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) 911 acudieron al lugar y trasladaron a la madre junto a su bebé a un centro médico para recibir atención especializada.

La rápida intervención del personal de la estación y de los organismos de emergencia permitió brindar asistencia a la mujer y su recién nacido.