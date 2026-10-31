Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 5.9

El Metro de Panamá confirmó que el servicio en las líneas 1 y 2 fue restablecido este sábado 31 de octubre de 2026, luego de la suspensión temporal de operaciones provocada por el sismo de magnitud confirmada de 5.9 registrado durante la mañana.

La empresa informó que todas las estaciones se encuentran operativas, por lo que los usuarios pueden volver a utilizar el sistema de transporte con normalidad.

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Contenido de interés: Metro de Panamá suspende servicio en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 6.1

Metro de Panamá confirma que todas sus estaciones están operativas

A través de sus canales oficiales, el Metro de Panamá anunció la normalización del servicio tras la interrupción preventiva.

“El servicio en las Líneas 1 y 2 se encuentra normalizado y todas sus estaciones están operativas”, informó la entidad. “El servicio en las Líneas 1 y 2 se encuentra normalizado y todas sus estaciones están operativas”, informó la entidad.

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El servicio en las Líneas 1 y 2 se encuentra normalizado y todas sus estaciones están operativas.



Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios. — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 31, 2026

Asimismo, agradeció la comprensión de los pasajeros durante la suspensión temporal.

¿Por qué se suspendieron las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá?

La interrupción del servicio se produjo luego del sismo registrado a las 10:50:19 a.m. de este sábado 31 de octubre, que tuvo una magnitud revisado de 5.9, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento sísmico se localizó a 18 kilómetros al este de Tonosí, a una profundidad de 10 kilómetros.

Como medida preventiva, el Metro de Panamá activó sus protocolos de seguridad y procedió con la evacuación de usuarios que se encontraban en estaciones y trenes.

Tras la suspensión temporal, la empresa confirmó el restablecimiento de las operaciones en ambas líneas, permitiendo nuevamente el ingreso de pasajeros a todas las estaciones.