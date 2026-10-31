Sismo en Panamá: alertas sísmicas de Android se activan antes del temblor

Las alertas sísmicas en celulares Android sorprendieron a numerosos panameños este sábado 31 de octubre de 2026, luego de que recibieran una notificación alrededor de las 10:50 a.m., coincidiendo con el sismo de magnitud preliminar 6.1 registrado cerca de Tonosí.

Algunos usuarios señalaron en redes sociales que la notificación les permitió contar con algunos segundos para prepararse ante el movimiento sísmico. Sin embargo, otros expresaron que, debido a la impresión del momento, no supieron cómo reaccionar, mientras que varias personas indicaron que no recibieron ninguna alerta en sus dispositivos.

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Contenido de interés: Sismo de magnitud 6.1 sacude Panamá hoy 31 de octubre: epicentro cerca de Tonosí

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el sismo ocurrió a las 10:50:19 a.m., a una profundidad de 10 kilómetros y con epicentro localizado a 18 kilómetros al este de Tonosí.

¿Cómo funcionan las alertas sísmicas de Android?

El sistema de alertas sísmicas de Android utiliza información de sensores y redes de detección para identificar posibles movimientos telúricos y enviar advertencias a los dispositivos que podrían encontrarse en zonas afectadas.

#LoÚltimo El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, @igcpanamaup, reportó a las 10:50:19 a.m. de este sábado 31 de octubre un sismo de magnitud preliminar 6.1, a una profundidad de 10 kilómetros, localizado 18 kilómetros al este de Tonosí. pic.twitter.com/aBKjJMfq8t — Telemetro Reporta (@TReporta) October 31, 2026

Estas notificaciones buscan proporcionar a los usuarios algunos segundos para tomar medidas de protección, aunque no siempre llegan antes de que comience el movimiento.

¿Qué tipos de alertas sísmicas pueden recibir los usuarios?

Las notificaciones descritas se diferencian según la intensidad del movimiento y la información que proporcionan:

1. Alerta de atención

Es una notificación que advierte sobre la posibilidad de un temblor leve en las proximidades. Al presionarla, el usuario puede acceder a información adicional sobre el evento sísmico.

2. Alerta de preparación

Busca advertir sobre movimientos de mayor intensidad para que los usuarios estén atentos y adopten medidas de protección.

3. Alerta de acción

Se presenta como una notificación de pantalla completa que busca captar inmediatamente la atención del usuario ante posibles sacudidas moderadas o fuertes. También incluye recomendaciones de seguridad.

¿Por qué algunos celulares Android no recibieron la alerta sísmica?

No todos los dispositivos reciben necesariamente las mismas notificaciones. La disponibilidad de las alertas puede depender de factores como la ubicación del usuario, la intensidad estimada del movimiento, la conectividad y la configuración del teléfono.

Además, las alertas sísmicas no constituyen una predicción de terremotos, sino un mecanismo de advertencia que funciona a partir de la detección de movimientos sísmicos.

Ante una alerta, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y buscar protección siguiendo las indicaciones de las autoridades de emergencia.