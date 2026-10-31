Terremoto en Panamá cobra su tercera víctima: mujer de 86 años falleció tras 16 días hospitalizada

El terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado 9 de octubre cobró su tercera víctima mortal, luego de que la Caja de Seguro Social (CSS) confirmara el fallecimiento de una mujer de 86 años que permanecía hospitalizada tras resultar gravemente herida durante el movimiento sísmico.

La paciente falleció el viernes 30 de octubre de 2026, a las 10:45 a.m., en la Ciudad de la Salud, donde recibía atención médica especializada desde el pasado 14 de octubre, según informó la institución.

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CSS confirma tercera muerte por terremoto en Panamá

Mediante un comunicado, la Caja de Seguro Social detalló que la paciente permaneció bajo atención médica especializada y seguimiento de un equipo multidisciplinario, de acuerdo con su condición clínica.

La @CSSPanama confirmó el fallecimiento de una paciente de 86 años quien resultó gravemente herida tras el terremoto de magnitud 7.5 que se registró en Panamá el 9 de octubre, convirtiéndose en la tercera víctima del potente sismo.



La paciente permanecía hospitalizada en Ciudad… pic.twitter.com/EMrEeV2w03 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 31, 2026

“Con profundo pesar, informamos que una paciente de 86 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre y permanecía hospitalizada en la Ciudad de la Salud desde el pasado 14 de octubre, falleció este viernes 30 de octubre de 2026, a las 10:45 a. m.”, informó la entidad. “Con profundo pesar, informamos que una paciente de 86 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre y permanecía hospitalizada en la Ciudad de la Salud desde el pasado 14 de octubre, falleció este viernes 30 de octubre de 2026, a las 10:45 a. m.”, informó la entidad.

Durante su hospitalización, la mujer recibió seguimiento médico debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el terremoto.

Terremoto del 9 de octubre deja tres fallecidos en Panamá

Con este nuevo fallecimiento, aumenta a tres la cifra de víctimas mortales asociadas al terremoto que afectó la región central del país el pasado 9 de octubre.

El movimiento sísmico provocó importantes daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública, mientras las autoridades mantienen las evaluaciones en las comunidades afectadas.

La CSS expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la paciente.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, expresándoles nuestra solidaridad y respeto ante este difícil momento”, manifestó la institución.