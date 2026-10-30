Asamblea aprueba en tercer debate el Presupuesto General del Estado 2027 por B/.35,111.75 millones

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 30 de octubre, en tercer y último debate, el proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027, por un monto de B/.35,111.75 millones.

La iniciativa recibió 49 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención, con lo que culminó su discusión en el Legislativo.

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¿Cuánto contempla el presupuesto para inversión?

Entre las principales asignaciones destinadas a proyectos y servicios públicos se encuentran:

- B/.1,200 millones: aproximadamente para inversión en obras de infraestructura.

- B/.874 millones: para fortalecer el transporte público.

- B/.456 millones: para mejorar el suministro de agua potable.

#LoÚltimo El proyecto que dicta el Presupuesto General del Estado 2027, por un monto de B/.35,111.75 millones, ha sido aprobado en tercer y último debate en el Pleno de la Asamblea este viernes 30 de octubre. Recibió 49 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones.



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Cuestionamientos durante el segundo debate

Durante la discusión en segundo debate, varios diputados expresaron cuestionamientos por la aprobación de una modificación al artículo 370, relacionada con la ampliación de las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto concluye su trámite legislativo en la Asamblea Nacional. El siguiente paso dependerá del procedimiento constitucional correspondiente para su sanción y promulgación.