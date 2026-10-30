Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 14:50

SINAPROC extiende aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de noviembre

SINAPROC extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de noviembre. Conoce las provincias bajo advertencia y los teléfonos de emergencia.

Lluvias y tormentas en Panamá 

Lluvias y tormentas en Panamá 

Imagen generada con IA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte de la República de Panamá hasta el 3 de noviembre de 2026, ante el pronóstico de condiciones atmosféricas inestables.

De acuerdo con la entidad, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé la presencia de un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, fenómeno que favorecerá el aumento de la inestabilidad del clima en distintas regiones del país.

¿Qué provincias tendrán lluvias?

El SINAPROC indicó que entre el 1 y el 3 de noviembre se pronostican numerosas lluvias en las siguientes provincias y regiones:

- Veraguas.

- Herrera.

- Los Santos.

- Coclé.

- Panamá Centro.

- Panamá Este.

La institución advirtió que estas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Líneas para reportar emergencias

Ante cualquier situación de riesgo, la población puede comunicarse con las autoridades a través de los siguientes números:

- 911

- 520-4426

El SINAPROC recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

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