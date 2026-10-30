SINAPROC extiende aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) extendió el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte de la República de Panamá hasta el 3 de noviembre de 2026, ante el pronóstico de condiciones atmosféricas inestables.
¿Qué provincias tendrán lluvias?
El SINAPROC indicó que entre el 1 y el 3 de noviembre se pronostican numerosas lluvias en las siguientes provincias y regiones:
- Veraguas.
- Herrera.
- Los Santos.
- Coclé.
- Panamá Centro.
- Panamá Este.
La institución advirtió que estas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra.
Líneas para reportar emergencias
Ante cualquier situación de riesgo, la población puede comunicarse con las autoridades a través de los siguientes números:
- 911
- 520-4426
El SINAPROC recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos.