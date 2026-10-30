Mulino supervisa construcción de viviendas para damnificados por terremoto en Veraguas y Herrera

El presidente de la República, José Raúl Mulino , realizó este viernes 30 de octubre una gira de trabajo por las zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá , para supervisar las labores de reconstrucción de viviendas y la atención a las familias damnificadas en las provincias de Veraguas y Herrera.

Durante su visita al sector de Llano Grande, en Veraguas, el mandatario constató el inicio de la construcción de 20 de las 154 viviendas previstas para las familias afectadas en esta área , a cargo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Mulino garantiza viviendas a las familias afectadas por el terremoto

“Vamos a salir primero de las casas que se están construyendo con especificaciones especiales. Las casas se están levantando; todos tendrán su casa”, afirmó el presidente durante el recorrido, que también incluye los distritos de Ocú y Pesé. “Vamos a salir primero de las casas que se están construyendo con especificaciones especiales. Las casas se están levantando; todos tendrán su casa”, afirmó el presidente durante el recorrido, que también incluye los distritos de Ocú y Pesé.

La construcción de estas viviendas forma parte de la primera fase del plan gubernamental, que contempla 2,700 casas para las familias que perdieron sus hogares a consecuencia del terremoto.

La cantidad de viviendas podría aumentar conforme avancen las inspecciones de daños y los procesos de contratación.

Presidente Mulino recorre albergues y centros de atención

El mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Salud, Fernando Boyd; el ministro de Vivienda, Jaime Jované; el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y la gobernadora de Veraguas, Ildemarta “Tuti” Riera.

Durante la gira, la comitiva recorrió las zonas afectadas, viviendas en construcción, albergues y un centro de acopio.

También visitó una iglesia donde se desarrollan jornadas médicas dirigidas a la población damnificada, principalmente a niños y adultos mayores.

El Gobierno mantiene las labores de reconstrucción y asistencia en las comunidades afectadas por el terremoto, mientras continúan las evaluaciones para determinar las necesidades de vivienda.