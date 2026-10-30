Día de la Reforma Protestante: ¿Por qué se conmemora cada 31 de octubre?

¿Por qué se celebra el Día de la Reforma Protestante?

Cada 31 de octubre, Panamá conmemora el Día de la Reforma Protestante, una fecha que recuerda el movimiento religioso impulsado por el teólogo y monje agustino Martín Lutero en 1517, cuando hizo públicas sus 95 tesis en Wittenberg, Alemania.

Aunque esta celebración suele pasar desapercibida para buena parte de la población, representa una fecha significativa para las iglesias y comunidades evangélicas y protestantes del país.

¿Por qué se celebra el Día de la Reforma Protestante?

La conmemoración tiene su origen en el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero presentó sus 95 tesis, un documento en el que cuestionaba prácticas de la Iglesia católica de aquella época, especialmente relacionadas con las indulgencias.

Este acontecimiento es considerado uno de los principales puntos de partida de la Reforma Protestante, un movimiento que transformó la historia del cristianismo y dio origen a distintas tradiciones religiosas.

¿Por qué es una fecha poco conocida en Panamá?

A diferencia de otras celebraciones que tienen presencia en espacios públicos y comerciales, el Día de la Reforma Protestante suele conmemorarse principalmente dentro de los templos y las comunidades de fe.

Su coincidencia con Halloween, una celebración que tiene mayor presencia en la cultura popular, también contribuye a que muchas personas desconozcan el significado histórico del 31 de octubre para los creyentes protestantes.

Sin embargo, para estas comunidades religiosas, la fecha conserva una importancia especial, ya que permite recordar sus raíces de fe, la importancia de la lectura de la Biblia en el idioma propio y la libertad de conciencia.

De esta manera, el 31 de octubre representa no solo una referencia histórica, sino también una oportunidad para que las comunidades protestantes reflexionen sobre los principios que dieron origen a su tradición religiosa.