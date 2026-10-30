Colón Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 12:50

Colón da inicio al Mes de la Patria con cremación de más de 50 banderas en desuso

Más de 50 banderas nacionales en desuso fueron cremadas durante una ceremonia organizada por la Gobernación de Colón para dar la bienvenida al Mes de la Patria.

Colón da inicio al Mes de la Patria

Colón da inicio al Mes de la Patria

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Con la cremación de más de 50 banderas nacionales en desuso, la provincia de Colón dio la bienvenida al Mes de la Patria 2026 durante una ceremonia realizada este viernes 30 de octubre en el Centro de Artes y Cultura.

El acto fue organizado por la Gobernación de Colón y contó con banderas provenientes de diversas entidades de la provincia.

Cremación de banderas en Colón por las Fiestas Patrias

La ceremonia se desarrolló como parte de las actividades previas a las celebraciones patrias de noviembre, con el propósito de dar una despedida respetuosa a las banderas que ya no se encuentran en condiciones adecuadas para su uso.

La cremación de banderas constituye un acto protocolar relacionado con el respeto a los símbolos patrios de Panamá.

Con esta actividad, la provincia de Colón se prepara para las conmemoraciones nacionales de noviembre, entre ellas el 3 de noviembre, Día de la Separación de Panamá de Colombia, y el 5 de noviembre, Día de la Consolidación de la Separación en Colón.

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