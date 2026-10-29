Becas de inglés del IFARHU 2026: consulta si fuiste preseleccionado y qué documentos enviar

Becas de inglés del IFARHU 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que los aspirantes inscritos en los cursos de inglés en el extranjero ya pueden consultar si fueron preseleccionados. Los participantes deberán ingresar a la plataforma oficial de concursos de la institución con la contraseña suministrada durante el proceso de inscripción.

Los aspirantes que resultaron preseleccionados tendrán hasta el viernes 30 de octubre de 2026 para enviar la documentación requerida y continuar con el proceso.

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¿Cómo consultar la lista de preseleccionados del IFARHU?

Los participantes deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial www.ifarhuconcurso.gob.pa .

Acceder con la contraseña proporcionada al momento de la inscripción.

Verificar si aparecen como preseleccionados.

En caso de resultar preseleccionados, reunir y enviar los documentos correspondientes.

La documentación deberá remitirse al correo electrónico [email protected] antes de que finalice el plazo establecido.

¿Qué documentos deben presentar los preseleccionados?

El IFARHU detalló que los requisitos varían según la edad de los participantes.

Aspirantes de 18 a 35 años:

Diploma de bachiller, técnico, licenciatura o maestría, según corresponda.

Créditos académicos del nivel de estudios correspondiente.

Copia de la cédula de identidad personal por ambos lados.

Aspirantes de 36 a 50 años:

Diploma de técnico, licenciatura o maestría, según corresponda.

Créditos académicos del nivel de estudios correspondiente.

Copia de la cédula de identidad personal por ambos lados.

¿En qué países se realizarán los cursos de inglés del IFARHU?

El programa está dirigido a jóvenes recién egresados de bachillerato y profesionales de entre 18 y 50 años que cumplan con los requisitos académicos establecidos.

Entre los destinos contemplados para la formación se encuentran:

Australia.

Canadá.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos.

Irlanda.

Malta.

El objetivo es fortalecer las competencias en el idioma inglés mediante oportunidades de formación internacional.

El IFARHU exhortó a los aspirantes preseleccionados a verificar sus resultados y entregar la documentación antes del 30 de octubre, para continuar con las siguientes etapas del proceso.