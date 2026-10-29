Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 14:41

ENA anuncia cierre total del Corredor Sur por trabajos en puente del tramo marino

ENA informó que la circulación en el Corredor Sur se verá afectada por trabajos de construcción el fin de semana.

ENA anuncia cierre total del Corredor Sur.

ENA anuncia cierre total del Corredor Sur.

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que la circulación vehicular en un tramo del Corredor Sur se verá afectada entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2026, debido a trabajos de vaciado de concreto para la construcción de las losas del puente ubicado en el tramo marino de esta vía.

¿En qué horario se realizará el cierre?

Según ENA, los trabajos comenzarán a las 9:00 p.m. del sábado 7 de noviembre y se extenderán hasta las 10:00 a.m. del domingo 8 de noviembre.

Estas labores forman parte de los trabajos necesarios para avanzar en la construcción de las losas del puente.

Continúan los trabajos en el Corredor Sur

ENA también mantiene las labores que comenzaron el lunes 26 de octubre en el tramo del Corredor Sur que conecta Paitilla con Tocumen, las cuales continúan de acuerdo con el cronograma establecido.

La entidad recomienda a los conductores tomar previsiones, planificar sus desplazamientos y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las restricciones de circulación.

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