Minsa aclara qué farmacias están exentas de pagar formularios de informes trimestrales

Minsa aclara qué farmacias están exentas de pagar formularios

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los establecimientos farmacéuticos que no manejan sustancias controladas están exentos de comprar los formularios de informes trimestrales, debido a que estos documentos no son necesarios para sus operaciones. La aclaración busca evitar pagos innecesarios y facilitar los trámites administrativos relacionados con el funcionamiento de estos establecimientos en Panamá.

A través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, la institución explicó que la medida también busca prevenir reprocesos administrativos y la emisión de notas de crédito por pagos realizados sin necesidad.

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¿Qué establecimientos farmacéuticos no deben pagar formularios trimestrales?

Según el Minsa, la exención aplica a los establecimientos farmacéuticos que no manejan sustancias controladas.

Por esta razón, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas recomendó verificar si corresponde adquirir los formularios antes de efectuar cualquier pago.

Esta revisión es especialmente importante durante los trámites de apertura o renovación de establecimientos farmacéuticos, para evitar gastos y gestiones administrativas innecesarias.

Minsa recomienda verificar los requisitos antes de realizar pagos

El Ministerio de Salud reiteró la importancia de que los responsables de establecimientos farmacéuticos consulten los requisitos correspondientes antes de adquirir formularios de informes trimestrales.

La institución destacó que seguir estas indicaciones permitirá agilizar los trámites y reducir las gestiones relacionadas con pagos que no correspondan.

La aclaración fue emitida mediante un comunicado oficial del 28 de octubre de 2026.