Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 10:28

Combustible en Panamá: conoce los precios por provincia desde este 30 de octubre

La gasolina de 95 y 91 octanos bajará de precio, mientras que el diésel registrará un aumento. Conoce cuánto costará el combustible por litro.

Conozca los nuevos precios del combustible por provincia. 

Conozca los nuevos precios del combustible por provincia. 

Unplash
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) anunció los nuevos cambios en los precios de los combustibles, que comenzarán a regir en Panamá a partir de este viernes 30 de octubre de 2026, con variaciones en la gasolina de 95 octanos, la de 91 octanos y el diésel bajo en azufre (ULS).

De acuerdo con los datos suministrados, el diésel aumentará B/. 0.021 por litro, mientras que la gasolina de 95 octanos disminuirá B/. 0.097 y la de 91 octanos bajará B/. 0.090 por litro.

Tabla de precios de los combustibles en Panamá

Panamá / Colón

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.324 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.189 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.537 por litro.

Arraiján / La Chorrera

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.326 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.191 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.540 por litro.

Antón

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.329 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.194 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.543 por litro.

Penonomé / Aguadulce / Divisa

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.331 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.197 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.545 por litro.

Chitré

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.337 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.202 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.551 por litro.

Las Tablas

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.339 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.205 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.553 por litro.

Santiago

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.337 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.202 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.551 por litro.

David

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.345 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.210 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.559 por litro.

Frontera / Boquete

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.347 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.213 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.561 por litro.

Volcán

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.350 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.215 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.564 por litro.

Cerro Punta

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.353 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.218 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.567 por litro.

Puerto Armuelles

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.355 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.220 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.569 por litro.

Changuinola

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.374 por litro.

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.239 por litro.

  • Diésel ULS: B/. 1.588 por litro.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los precios?

Los precios regirán desde las 6:00 a.m. del viernes 30 de octubre hasta las 5:59 a.m. del viernes 13 de noviembre de 2026, según el período indicado en la información suministrada.

En esta nota:
Seguir leyendo

Expectativa ante nuevos precios del combustible en Panamá

Gasolina en Panamá: ¿Dónde es más barato llenar el tanque?

Panamá ofrece su territorio para un posible diálogo entre Cuba y Estados Unidos

Recomendadas

Más Noticias