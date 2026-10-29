Combustible en Panamá: conoce los precios por provincia desde este 30 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) anunció los nuevos cambios en los precios de los combustibles, que comenzarán a regir en Panamá a partir de este viernes 30 de octubre de 2026, con variaciones en la gasolina de 95 octanos, la de 91 octanos y el diésel bajo en azufre (ULS).
De acuerdo con los datos suministrados, el diésel aumentará B/. 0.021 por litro, mientras que la gasolina de 95 octanos disminuirá B/. 0.097 y la de 91 octanos bajará B/. 0.090 por litro.
Tabla de precios de los combustibles en Panamá
Panamá / Colón
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.324 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.189 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.537 por litro.
Arraiján / La Chorrera
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.326 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.191 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.540 por litro.
Antón
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.329 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.194 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.543 por litro.
Penonomé / Aguadulce / Divisa
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.331 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.197 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.545 por litro.
Chitré
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.337 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.202 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.551 por litro.
Las Tablas
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.339 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.205 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.553 por litro.
Santiago
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.337 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.202 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.551 por litro.
David
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.345 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.210 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.559 por litro.
Frontera / Boquete
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.347 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.213 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.561 por litro.
Volcán
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.350 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.215 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.564 por litro.
Cerro Punta
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.353 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.218 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.567 por litro.
Puerto Armuelles
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.355 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.220 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.569 por litro.
Changuinola
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.374 por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.239 por litro.
Diésel ULS: B/. 1.588 por litro.
¿Hasta cuándo estarán vigentes los precios?
Los precios regirán desde las 6:00 a.m. del viernes 30 de octubre hasta las 5:59 a.m. del viernes 13 de noviembre de 2026, según el período indicado en la información suministrada.