Gasolina en Panamá: ¿Dónde es más barato llenar el tanque?

Los precios máximos de la gasolina y el diésel en Panamá se ajustaron desde el viernes 16 de octubre de 2026, con tarifas que varían según la localidad, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía.

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¿En qué provincia es más barata la gasolina?

Panamá y Colón mantienen los precios máximos más bajos del combustible, mientras que Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, registra las tarifas más altas del país.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Panamá y Colón?

Gasolina de 95 octanos: B/. 1.421

Gasolina de 91 octanos: B/. 1.279

Diésel bajo en azufre (ULS): B/. 1.516

La gasolina de 91 octanos bajó cuatro centésimos por litro, mientras que el diésel bajo en azufre registró un aumento aproximado de medio centésimo. La gasolina de 95 octanos también presentó una disminución de 0.3 centavos por litro.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los precios del combustible?

La Secretaría Nacional de Energía informó que los precios máximos se actualizan cada 14 días. Por ello, el próximo ajuste entrará en vigor el viernes 30 de octubre de 2026.