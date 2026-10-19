Gasolina y Diésel en Panamá: ¿En qué provincia está más alto el combustible?

La Secretaría Nacional de Energía informó que los nuevos precios máximos de la gasolina y diésel entraron en vigencia el viernes 16 de octubre de 2026 en Panamá. Entre las localidades del país, Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, registra los precios más altos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuánto cuesta el combustible en Changuinola?

Los precios máximos por litro en esta localidad son los siguientes:

Gasolina de 95 octanos: B/. 1.471

Gasolina de 91 octanos: B/. 1.329

Diésel ULS: B/. 1.567

View this post on Instagram

¿Por qué se siguen manteniendo alto los precios del combustible?

La entidad explicó que los precios están sujetos a factores internacionales, incluidas las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que han presionado los costos del petróleo crudo y sus derivados.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios máximos de los combustibles se actualizan cada 14 días, de acuerdo con las condiciones del mercado y las variables que inciden en su comportamiento.