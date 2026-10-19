Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 07:32

Gasolina y Diésel en Panamá: ¿En qué provincia está más alto el combustible?

La Secretaría Nacional de Energía atribuye los cambios en los precios de la gasolina a factores internacionales que inciden en el mercado del petróleo.

Gasolina y Diésel en Panamá.

Gasolina y Diésel en Panamá.

Telemetro Reporta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Secretaría Nacional de Energía informó que los nuevos precios máximos de la gasolina y diésel entraron en vigencia el viernes 16 de octubre de 2026 en Panamá. Entre las localidades del país, Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, registra los precios más altos.

¿Cuánto cuesta el combustible en Changuinola?

Los precios máximos por litro en esta localidad son los siguientes:

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.471

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.329

  • Diésel ULS: B/. 1.567

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¿Por qué se siguen manteniendo alto los precios del combustible?

La entidad explicó que los precios están sujetos a factores internacionales, incluidas las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que han presionado los costos del petróleo crudo y sus derivados.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios máximos de los combustibles se actualizan cada 14 días, de acuerdo con las condiciones del mercado y las variables que inciden en su comportamiento.

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