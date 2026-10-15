Precio del combustible subirá en Panamá desde este viernes 16 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir de este viernes 16 de octubre, desde las 6:00 a.m., el precio del diésel aumentará, mientras que el de la gasolina registrará una disminución.
Contenido de Interés: Nuevos precios del combustible en Panamá: gasolina de 91 baja y diésel sube este viernes
Conoce los precios máximos por litro de gasolina y diésel
Los precios varían según la región del país. Estas son las tarifas máximas anunciadas:
Panamá y Colón
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.421
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.279
Diésel ULS: B/. 1.516
Arraiján y La Chorrera
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.424
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.281
Diésel ULS: B/. 1.519
Antón
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.427
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.284
Diésel ULS: B/. 1.522
Penonomé
-
Gasolina de 95 octanos: B/. 1.429
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.287
Diésel ULS: B/. 1.524
Aguadulce y Divisa
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.429
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.287
Diésel ULS: B/. 1.524
Chitré y Santiago
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.434
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.292
Diésel ULS: B/. 1.530
Las Tablas
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.497
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.294
Diésel ULS: B/. 1.532
David
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.442
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.300
Diésel ULS: B/. 1.537
Frontera y Boquete
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.445
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.302
Diésel ULS: B/. 1.540
Volcán
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.448
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.305
Diésel ULS: B/. 1.543
Cerro Punta
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.450
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.308
Diésel ULS: B/. 1.545
Puerto Armuelles
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.453
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.310
Diésel ULS: B/. 1.548
Changuinola
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Gasolina de 95 octanos: B/. 1.471
Gasolina de 91 octanos: B/. 1.329
Diésel ULS: B/. 1.567
La entidad recordó que la actualización de los precios de los combustibles se realiza cada 14 días, tomando en cuenta variables logísticas y factores del mercado internacional.