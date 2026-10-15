Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 09:26

Precio del combustible subirá en Panamá desde este viernes 16 de octubre

La Secretaría Nacional de Energía publicó los precios máximos de los combustibles por litro, vigentes hasta el 30 de octubre de 2026.

Precio del combustible subirá en Panamá.

Precio del combustible subirá en Panamá.

Imagen generada con IA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Secretaría Nacional de Energía informó que, a partir de este viernes 16 de octubre, desde las 6:00 a.m., el precio del diésel aumentará, mientras que el de la gasolina registrará una disminución.

Los nuevos precios máximos de los combustibles estarán vigentes hasta el 30 de octubre de 2026, fecha en la que corresponderá una nueva actualización.

Contenido de Interés: Nuevos precios del combustible en Panamá: gasolina de 91 baja y diésel sube este viernes

Conoce los precios máximos por litro de gasolina y diésel

Los precios varían según la región del país. Estas son las tarifas máximas anunciadas:

Panamá y Colón

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.421

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.279

  • Diésel ULS: B/. 1.516

Arraiján y La Chorrera

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.424

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.281

  • Diésel ULS: B/. 1.519

Antón

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.427

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.284

  • Diésel ULS: B/. 1.522

Penonomé

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.429

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.287

  • Diésel ULS: B/. 1.524

Aguadulce y Divisa

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.429

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.287

  • Diésel ULS: B/. 1.524

Chitré y Santiago

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.434

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.292

  • Diésel ULS: B/. 1.530

Las Tablas

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.497

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.294

  • Diésel ULS: B/. 1.532

David

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.442

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.300

  • Diésel ULS: B/. 1.537

Frontera y Boquete

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.445

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.302

  • Diésel ULS: B/. 1.540

Volcán

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.448

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.305

  • Diésel ULS: B/. 1.543

Cerro Punta

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.450

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.308

  • Diésel ULS: B/. 1.545

Puerto Armuelles

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.453

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.310

  • Diésel ULS: B/. 1.548

Changuinola

  • Gasolina de 95 octanos: B/. 1.471

  • Gasolina de 91 octanos: B/. 1.329

  • Diésel ULS: B/. 1.567

La entidad recordó que la actualización de los precios de los combustibles se realiza cada 14 días, tomando en cuenta variables logísticas y factores del mercado internacional.

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