Gasolina en Panamá: ¿subirá o bajará el precio del combustible este 16 de octubre?

Los precios de la gasolina en Panamá registraron aumentos en el último ajuste quincenal de la Secretaría Nacional de Energía, vigente del 2 al 16 de octubre de 2026. Mientras las gasolinas de 95 y 91 octanos subieron, el diésel bajo en azufre presentó una disminución. Los conductores esperan el próximo anuncio oficial para conocer las nuevas tarifas.

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¿Cuánto cuesta la gasolina en Panamá actualmente?

De acuerdo con los precios máximos informados para las provincias de Panamá y Colón, las tarifas vigentes son:

Gasolina de 95 octanos: $1.424 por litro, aproximadamente $5.39 por galón. Registró un aumento de 4 centavos por litro.

Gasolina de 91 octanos: $1.318 por litro, aproximadamente $4.99 por galón. Subió 3.1 centavos por litro.

Diésel bajo en azufre: $1.511 por litro, aproximadamente $5.72 por galón. Bajó 1.9 centavos por litro.

Imagen creada con IA/ Telemetro

Estos valores corresponden a los precios máximos de venta al consumidor establecidos para Panamá y Colón. En otras regiones del país pueden existir diferencias.

¿Subirá o bajará la gasolina el 16 de octubre?

Por el momento, no se puede confirmar si la gasolina subirá o bajará en el próximo ajuste, ya que la información proporcionada no incluye las nuevas tarifas.

La Secretaría Nacional de Energía actualiza periódicamente los precios máximos de los combustibles, tomando en cuenta el comportamiento de los mercados internacionales.

El periodo actual finaliza el 16 de octubre, fecha a partir de la cual se espera la aplicación de los nuevos precios que anuncie la institución.

Los conductores deberán mantenerse atentos a la publicación oficial para conocer cuánto costarán la gasolina de 95 octanos, la de 91 octanos y el diésel durante la siguiente quincena.