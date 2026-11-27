Los servidores públicos de Panamá recibirán el viernes 4 de diciembre la tercera y última partida del año del décimo tercer mes, un desembolso que beneficiará a más de 200,000 funcionarios como parte de los pagos programados para el cierre del año y las festividades de diciembre.
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Viernes 11 de diciembre
Lunes 14 de diciembre
Martes 15 de diciembre
Segundo pago de diciembre:
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Lunes 28 de diciembre
Martes 29 de diciembre
Miércoles 30 de diciembre
Las fechas de pago de las quincenas están distribuidas en varios días, por lo que los funcionarios deberán verificar cuál les corresponde según la programación de su institución.
Para verificar las fechas, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa.