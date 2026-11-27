Los servidores públicos de Panamá recibirán el viernes 4 de diciembre la tercera y última partida del año del décimo tercer mes , un desembolso que beneficiará a más de 200,000 funcionarios como parte de los pagos programados para el cierre del año y las festividades de diciembre.

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Viernes 11 de diciembre

Lunes 14 de diciembre

Martes 15 de diciembre

Segundo pago de diciembre:

Lunes 28 de diciembre

Martes 29 de diciembre

Miércoles 30 de diciembre

Las fechas de pago de las quincenas están distribuidas en varios días, por lo que los funcionarios deberán verificar cuál les corresponde según la programación de su institución.

Para verificar las fechas, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa.