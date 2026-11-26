La Policía Nacional informó que la circulación vehicular en el puente de las Américas se normalizó en ambos sentidos, tras registrarse un cierre parcial durante la tarde de este jueves 26 de noviembre para verificar la presencia de un supuesto artefacto explosivo, cuya existencia fue posteriormente descartada.

Las acciones fueron realizadas por la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Policía Nacional confirma reapertura del puente de las Américas

Tras la reapertura del puente de las Américas, las autoridades recomendaron a los conductores atender las indicaciones del personal de la Policía Nacional y de la ATTT desplegado en el sector.

Asimismo, la institución agradeció la comprensión de la ciudadanía ante el cierre parcial e instó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.