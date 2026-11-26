El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por altas temperaturas y elevada sensación térmica en gran parte del territorio panameño, vigente desde las 2:30 p.m. de este jueves 26 de noviembre hasta las 3:59 p.m. del lunes 30 de noviembre de 2026.
Sinaproc: áreas bajo aviso de prevención por altas temperaturas
-
Tierras bajas de Chiriquí
Sur y centro de Veraguas
Los Santos
Herrera
Coclé
Panamá Oeste
Panamá
Darién
Comarca Emberá
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que, desde horas tempranas de la mañana, la sensación térmica podría alcanzar los 30 °C y aumentar considerablemente durante el mediodía, incrementando el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente en personas expuestas prolongadamente al sol o que realicen actividades físicas intensas.
Recomendaciones del Sinaproc ante las altas temperaturas
-
Mantenerse hidratado, consumiendo agua frecuentemente, aunque no se tenga sed.
Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Utilizar ropa ligera, de colores claros y preferiblemente de manga larga.
Permanecer en lugares frescos, ventilados y bajo sombra.
Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.
Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables.
No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.
En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.