Sinaproc emite aviso de prevención por altas temperaturas.

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) emitió un aviso de prevención por altas temperaturas y elevada sensación térmica en gran parte del territorio panameño, vigente desde las 2:30 p.m. de este jueves 26 de noviembre hasta las 3:59 p.m. del lunes 30 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se mantendrá un ambiente mayormente seco y cálido sobre el sector Pacífico del istmo panameño, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 °C y 36 °C. Estas condiciones, combinadas con otros factores ambientales, podrían generar una sensación térmica de entre 35 °C y 42 °C.

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Sinaproc: áreas bajo aviso de prevención por altas temperaturas

Tierras bajas de Chiriquí

Sur y centro de Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que, desde horas tempranas de la mañana, la sensación térmica podría alcanzar los 30 °C y aumentar considerablemente durante el mediodía, incrementando el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente en personas expuestas prolongadamente al sol o que realicen actividades físicas intensas.

Recomendaciones del Sinaproc ante las altas temperaturas

Mantenerse hidratado, consumiendo agua frecuentemente, aunque no se tenga sed.

Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Utilizar ropa ligera, de colores claros y preferiblemente de manga larga.

Permanecer en lugares frescos, ventilados y bajo sombra.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.