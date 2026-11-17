Embajador de la Unión Europea en Panamá, Andrea Matteo Fontana.

Un total de 12 espacios temporales de aprendizaje han sido habilitados en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, con capacidad para atender a más de 6,800 estudiantes afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026. La iniciativa forma parte de las acciones de recuperación que desarrollan las autoridades panameñas con el apoyo de organismos internacionales.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) participó en una visita del embajador de la Unión Europea en Panamá, Andrea Matteo Fontana, a los distritos de Macaracas y Las Tablas, con el propósito de conocer los avances de la asistencia humanitaria y la recuperación de las comunidades afectadas.

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El Sinaproc participó en una visita del embajador de la Unión Europea. MINGOB

¿Dónde están ubicados los espacios educativos temporales tras el terremoto?

Durante el recorrido, la delegación visitó los Espacios Temporales de Aprendizaje instalados en:

Escuela Rudecinda Rodríguez , en Macaracas, Los Santos.

Escuela Bilingüe Llano de Piedra, en Los Santos.

En estas instalaciones se desarrollan actividades educativas y de acompañamiento psicosocial dirigidas a niñas, niños y adolescentes afectados por la emergencia.

Los espacios forman parte de una estrategia de atención que también contempla acceso a agua potable, saneamiento, higiene y medidas de protección de la niñez.

Sinaproc reiteró que continuará participando en las labores de coordinación. MINGOB

Unión Europea y UNICEF apoyan la recuperación de las comunidades afectadas

La Unión Europea, a través de su Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), ha sido uno de los principales aliados del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la respuesta al terremoto.

UNICEF apoya las acciones lideradas por el Gobierno Nacional para garantizar la continuidad educativa, fortalecer la protección de la niñez y contribuir al restablecimiento de los servicios esenciales en las comunidades afectadas.

UNICEF apoya las acciones lideradas por el Gobierno Nacional para garantizar la continuidad educativa. MINGOB

Sinaproc presenta avances de recuperación tras el terremoto

La jornada concluyó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Los Santos, ubicado en Las Tablas, donde las autoridades y representantes de los organismos participantes intercambiaron información sobre los avances de la respuesta humanitaria y las necesidades prioritarias de las comunidades.

Durante el encuentro, Alexis De León, jefe de Operaciones de la Base Provincial de Sinaproc en Los Santos, presentó los avances de las acciones de recuperación posteriores al terremoto.

Sinaproc reiteró que continuará participando en las labores de coordinación, seguimiento y atención a las familias afectadas, mediante el trabajo conjunto con instituciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones humanitarias.