Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre las lecciones del terremoto, política y crisis del sistema penitenciario

En la edición de de Debate Abierto de este domingo 15 de noviembre abordamos junto al director del Instituto de Geociencias de Panamá, Néstor Luque, los hallazgos y las lecciones del potente terremoto que se registró el 9 de octubre. Mientras que junto al expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, abordamos la crisis en el sistema penitenciario tras la renuncia de Chanan Singh, la respuesta del Gobierno tras el terremoto, la discusión de las reformas electorales y el futuro de la mina en Donoso.

Por su parte, la exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angpelica Maytín, abordó la situación actual de la lucha contra la corrupción en Panamá, y el excanciller de la República, Jorge Eduardo Ritter, analizó los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y su impacto en América Latina, la crisis penitenciaria en Panamá y la gestión de ayuda humanitaria a los afectados del terremoto.