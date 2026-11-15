Identifican a presunto implicado en ataque a casa del periodista Rolando Rodríguez y ofrecen recompensa

Las autoridades identificaron a Luis Adriel Valiente Ortega como uno de los presuntos implicados en el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, ubicada en Brisas del Golf. La Policía Nacional ofrece una recompensa de B/.2,000.00 por información que permita localizarlo.
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Policía ofrece recompensa por información sobre presunto implicado
La Policía Nacional mantiene una recompensa de B/.2,000.00 para quienes proporcionen información que contribuya a establecer el paradero de Luis Adriel Valiente Ortega.
El hombre es señalado como presunto vinculado al incidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
¿Qué ocurrió en la residencia del periodista Rolando Rodríguez?
La vivienda del periodista de La Prensa, ubicada en Brisas del Golf, fue objeto de un ataque que provocó un incendio.
Según la información divulgada por el medio, uno de los presuntos implicados habría conducido un taxi que se aproximó a la residencia.
Hasta el momento, la información disponible no precisa si existen otras personas identificadas o aprehendidas por este caso.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.