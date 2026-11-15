Bono de navidad y bono permanente a Jubilados y pensionados en diciembre: ¿Cuánto recibirán?

Bono de navidad y permanente a jubilados y pensionados

Algunos jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) podrían recibir bonificaciones adicionales a sus pensiones habituales durante diciembre de 2026. Entre los beneficios contemplados se encuentran el bono permanente establecido en la Ley 438 de 2024 y las bonificaciones de fin de año, cuyos montos y condiciones varían según la legislación aplicable.

Los pagos adicionales mencionados son de B/.40.00, B/.60.00 y B/.100.00 , aunque no todos los jubilados y pensionados tienen derecho a recibirlos.

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¿Cuánto recibirán los jubilados por el bono permanente en diciembre?

La Ley 438 de 2024 establece un bono permanente anual de B/.140.00, distribuido en tres desembolsos durante el año.

Para diciembre de 2026, el monto contemplado es de:

B/.40.00: correspondiente a la partida de diciembre del bono permanente.

Este beneficio es adicional al pago regular de la pensión y está sujeto a los requisitos establecidos en la legislación.

CSS

¿Cuánto es el bono de Navidad para jubilados y pensionados?

De acuerdo con la información proporcionada, el bono de fin de año contempla los siguientes montos:

B/.60.00: para beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales, conforme a las condiciones aplicables.

B/.100.00: para determinados jubilados y pensionados cuya pensión se encuentre dentro del rango establecido por la Ley 70 de 2011.

Los montos corresponden a beneficios con condiciones específicas, por lo que es importante verificar cuál corresponde a cada pensionado.

¿Quiénes podrían recibir dos bonificaciones en diciembre de 2026?

Los jubilados y pensionados que cumplan los requisitos del bono permanente y de la bonificación de fin de año que les corresponda podrían recibir ambos beneficios durante diciembre.

Sin embargo, el monto total dependerá de las condiciones de elegibilidad de cada persona y de las disposiciones aplicables a los distintos programas de pensiones.

Por ello, los beneficiarios deberán estar atentos a la información oficial de la CSS sobre las fechas de desembolso y las condiciones para recibir las bonificaciones.

Los pagos adicionales no sustituyen la pensión mensual que reciben los jubilados y pensionados.